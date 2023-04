Vụ cấp 4 biển số đẹp trong 1 ngày ở Đồng Tháp: Chưa phát hiện sai phạm

Chiều 3.4, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết liên quan vụ 4 biển số đẹp được cấp trong 1 ngày tại Công an H.Cao Lãnh, Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập tổ kiểm tra sự việc và hiện chưa phát hiện sai phạm về quy trình cấp biển số xe.

Cụ thể, thượng tá Trần Trung Quốc cho biết: "Sau khi mạng xã hội đăng thông tin việc cấp biển số đẹp của Công an H.Cao Lãnh, Ban giám đốc Công an tỉnh đã cho thành lập tổ kiểm tra lại việc cấp các biển số xe của Công an H.Cao Lãnh. Qua kiểm tra bước đầu, chưa phát hiện sai phạm và cơ bản việc cấp biển số được thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, tổ kiểm tra của công an tỉnh về cấp biển số xe chưa kết thúc việc kiểm tra, hết tuần này mới có kết quả chính thức".

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 31.3, mạng xã hội lan truyền thông tin trong ngày 8.3 Công an H.Cao Lãnh đã cấp 4 biển số đẹp gồm: 66F1-999.79, 66F1-999.96, 66F1-999.98 và 66F1-999.99.

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin của Thanh Niên, biển số 66F1-999.79 được cấp cho một Phó công an H.Cao Lãnh; biển số 66F1-999.98 có liên quan đến một cán bộ khác công tác tại Công an H.Cao Lãnh; các biển số 66F1-999.96 và 66F1-999.99 chưa xác định được người sở hữu.