Công an triệu tập người đàn ông tát liên tiếp nữ sinh lớp 7

Chiều 25.3, thông tin từ Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã triệu tập người đàn ông có hành tát liên tiếp vào mặt, đầu nữ sinh lớp 7 được đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, để làm rõ mức độ vi phạm, từ đó có căn cứ xử lý.

Theo clip được đăng tải lên mạng xã hội, một người đàn ông đã chặn nữ sinh lớp 7 tại cánh đồng, hỏi về việc đánh cháu gái mình.

Hình ảnh người đàn ông hành hung nữ sinh lớp 7 được đăng tải lên mạng xã hội ẢNH CẮT TỪ CLIP

Thông tin ban đầu, khi người đàn ông này đang chuẩn bị đám cưới, đã nghe cháu gái tên P. đang học lớp 9 gọi điện thông báo bị nữ sinh D. đánh. Vì vậy, người đàn ông đã đến và tát liên tiếp vào mặt, đầu nữ sinh D. tại cánh đồng gần Trạm Y tế xã An Thượng (TP.Hải Dương).

Được biết, nữ sinh lớp 7 bị đánh và nữ sinh lớp 9 đang học cùng Trường THCS An Thượng. Thời điểm bị hành hung, D. chỉ biết đứng im, không phản kháng. Một số học sinh khác vào can ngăn đều bị người đàn ông dọa dẫm, đành phải lùi lại.

Nhiều người dân bức xúc với hành vi hành hung nữ sinh lớp 7 của người đàn ông, đã tập trung tại Ban Công an xã An Thượng C.T.V

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Trường THCS An Thượng đã mời học sinh và phụ huynh hai bên tới để xác minh, đồng thời thông tin sự việc đến Công an xã An Thượng.

Nhận thức hành vi của mình là sai trái, người đàn ông này đã tới nhà nữ sinh D. xin lỗi.