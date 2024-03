Công an truy tìm đối tượng lừa bán cổ vật giả

Chiều 22.3, một cán bộ Công an xã Cẩm Duệ (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng công an xã này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh truy tìm đối tượng bán cổ vật giả với giá cao cho một người dân trên địa bàn.

6 món "đồ cổ" mà bà Trương Thị Lý mua của người lạ với giá 15 triệu đồng

TÂN KỲ

Theo cán bộ Công an xã Cẩm Duệ, sáng 21.3, một người đàn ông lạ mặt tự xưng là công nhân đang thi công dự án cao tốc Bắc - Nam vào nhà bà Trương Thị Lý (62 tuổi, ngụ tại thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ) gạ bán "đồ cổ".

Người này cho biết vừa đào được mấy món cổ vật trong quá trình thi công và muốn bán lại cho gia đình bà Lý với giá rẻ. Số "cổ vật" này gồm có 2 con cóc, 2 con voi, 1 lư hương, 1 tượng Phật có trọng lượng 6 kg. Tin lời người bán, bà Lý đã đồng ý mua lại với giá 15 triệu đồng.

"Sau khi người lạ rời đi, vợ chồng bà Lý xem lại thì thấy mấy món đồ vừa mua được làm bằng đồng hoặc mạ đồng và đang còn mới, chứ không phải đồ cổ. Biết bị lừa, gia đình bà Lý trình báo cho chúng tôi. Hiện chúng tôi đang phối hợp với lực lượng công an tỉnh để truy tìm đối tượng bán cổ vật giả", cán bộ Công an xã Cẩm Duệ thông tin.

Tương tự, ngày 21.3, anh Lê Xuân Hồng (ngụ tại thôn Thượng Long, xã Cẩm Quan, H.Cẩm Xuyên) cũng bỏ số tiền 12 triệu đồng mua 2 con gà trống, 2 con trâu, 1 con voi, 1 con cóc được làm bằng kim loại của một người đàn ông lạ mặt.

Công an xã Cẩm Quan xác định anh Hồng cũng bị mắc bẫy lừa đảo bán đồ cổ giả.