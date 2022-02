Công an truy tìm lãnh đạo công ty bất động sản Hoàng Thịnh bị tố lừa đảo

Ngày 15.2, một nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, cho biết nơi đây đã có thông báo gửi đến các đơn vị liên quan như Cục C02, Cục A08 (Bộ Công an), Công an 21 quận huyện của TP.HCM, Công an TP.Thủ Đức, Công an tỉnh Sóc Trăng truy tìm đối tượng Nguyễn Đình Hoàng, giới tính nam; sinh ngày 19.5.1979 tại tỉnh Sóc Trăng có số căn cước công dân: 094079000070; hộ khẩu thường trú tại căn hộ E27.05.01 chung cư Bellaza (đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).

Nguyên nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đang điều tra xác minh tố giác tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với ông Nguyễn Đình Hoàng. Tuy nhiên qua xác minh, ông Hoàng không có mặt tại địa phương và hiện không xác định được nơi ở.

Kết quả truy tìm đề nghị thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (PC02 - Đội 8) để phối hợp giải quyết.

Trước đó, nhiều người dân đang sống tại chung cư Bellaza đã đồng loạt đâm đơn đến Công an TP.HCM tố cáo ông Nguyễn Đình Hoàng, Giám đốc Công ty bất động sản Hoàng Thịnh (trụ sở tại chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Điển hình như trường hợp bà B. do quen với ông Hoàng nên từ năm 2016 bà đã góp vốn cùng ông Hoàng để kinh doanh bất động sản, với tổng số tiền khoảng 26,7 tỉ đồng.





Thời gian đầu ông Nguyễn Đình Hoàng chuyển trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ. Tuy nhiên, thời gian gần đây ông Hoàng không trả lại tiền gốc và lợi nhuận đúng hẹn như đã hứa và còn nợ số tiền lên tới 14,8 tỉ đồng. Số tiền này ông Hoàng cam kết bằng giấy tay sẽ trả vào ngày 4.11.2021, nếu không trả ông Hoàng cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế nhưng đến nay ông Hoàng vẫn chưa trả tiền gốc và lãi như đã hứa. Không những vậy ông Hoàng còn khóa tất cả các số điện thoại, đóng cửa công ty, nhà riêng cũng bán cho người khác. Bà B. sau nhiều lần liên hệ không được, biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Hoàng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Không chỉ bà B. rất nhiều người dân đang sống tại chung cư này cũng đã tin tưởng giao số tiền hàng trăm, thậm chí hàng chục tỉ đồng cho ông Hoàng để hợp tác đầu tư, cũng với hình thức tương tự.

Nhiều người thân của ông Hoàng cũng đã tin tưởng giao tiền cho ông đi đầu tư bất động sản để cùng chia lợi nhuận. Nhưng đến nay ông này đã bặt vô âm tín.

Theo con số thống kê sơ bộ từ những người tố cáo, số tiền mà ông Hoàng huy động lên đến hàng trăm tỉ đồng.