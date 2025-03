Công an vào cuộc vụ tài xế xe buýt bị hành hung trước trạm CSGT

Liên quan vụ nhóm người hành hung tài xế xe buýt trước trạm CSGT Ninh Hòa tại xã Ninh An (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa), sáng 3.3, lãnh đạo UBND xã Ninh An cho biết, cơ quan công an đã xác định được một số người liên quan và đang mời làm việc để xác minh, làm rõ.



Như Thanh Niên đưa tin, tối 2.3, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm nhiều clip, hình ảnh cho thấy nhóm người "quây" xe buýt, hành hung tài xế của Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang.

Người đàn ông chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, chặn đầu xe buýt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thái Thanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang, xác nhận vụ việc xảy ra chiều 2.3 tại TX.Ninh Hòa. Nam tài xế bị hành hung tên Nguyễn Văn H., nhân viên của doanh nghiệp vận tải này.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 2.3, xe buýt BS 79B-026.51 của công ty chạy tuyến Nha Trang - Vạn Giã (H.Vạn Ninh) trên quốc lộ 1. Khi đến đoạn qua P.Ninh Đa (TX.Ninh Hòa), xe buýt bị một người đàn ông chạy xe máy BS tỉnh Khánh Hòa vượt lên chặn đường.

Người này không đội mũ bảo hiểm, sau khi dừng xe liền bước xuống chỉ tay về phía xe buýt. Tài xế H. tiếp tục cho xe buýt lưu thông thì bị một người dùng vật cứng ném vào kính xe.

Khi tài xế dừng xe tại khu vực trước Trạm CSGT Ninh Hòa, vừa bước xuống xe thì bị nhóm người lao vào đánh đập.

Nhóm người hành hung tài xế xe buýt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang, qua trao đổi với tài xế Nguyễn Văn H., nhân viên của công ty phủ nhận việc quen biết hay xích mích với người đàn ông nêu trên.

Doanh nghiệp vận tải này đưa nam tài xế đi kiểm tra sức khỏe, sau đó cho nghỉ ngơi ở nhà.