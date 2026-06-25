Công an Vĩnh Long khởi tố 12 bị can mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng

Ngày 25.6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can trong vụ án thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán tài khoản ngân hàng, xảy ra tại Vĩnh Long và một số địa phương khác.

Các bị can trong vụ mua bán tài khoản ngân hàng: Đặng Thị Kim Ngân, Lữ Gia Kính, Trần Gia Kiệt và Nguyễn Tấn Tài

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong đó, 4 bị can bị bắt tạm giam gồm: Lữ Gia Kính (24 tuổi), Trần Gia Kiệt (22 tuổi), Đặng Thị Kim Ngân (22 tuổi, cùng ở xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Tấn Tài (22 tuổi, ở phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Có 8 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Tô Thị Yến Linh, Lê Thị Bích Châu, Lê Tấn Chương, Trần Nhật Trung, Hoàng Ngọc Gia Bảo, Lê Nhựt Hào, Nguyễn Văn Hiền và Đặng Quan Duy (ở tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, các bị can nêu trên đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng với giá từ 50.000 đến 150.000 đồng/tài khoản để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Hiện vụ mua bán tài khoản ngân hàng nói trên được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.