Công an vượt 2.000 km bắt tội phạm trốn ở quán game

Ngày 17.4, Công an xã Phùng Nguyên (Phú Thọ) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Khôi (23 tuổi, trú trên địa bàn) sau thời gian dài trốn truy nã.

Công an bắt giữ Nguyễn Trọng Khôi khi đang trốn tại quán game ẢNH: CACC

Hồi tháng 9.2024, Khôi được xác định liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng. Gây án xong, thanh niên này bỏ trốn khỏi địa phương bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia. Công an tỉnh Phú Thọ sau đó phát lệnh truy nã.

Suốt quá trình lẩn trốn, Khôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh.

Đến khoảng tháng 2.2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phùng Nguyên nắm được thông tin Khôi đã bí mật quay trở lại Việt Nam và đang lẩn trốn tại khu vực các tỉnh Cần Thơ, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Nguyễn Trọng Khôi tại thời điểm bị bắt giữ ẢNH: CACC

Một tổ công tác thuộc Công an xã Phùng Nguyên được thành lập, trực tiếp lên đường vào các tỉnh phía nam để xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau nhiều ngày kiên trì rà soát, khoanh vùng các điểm nghi vấn, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Khôi khi đang lẩn trốn tại một quán game trên địa bàn xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Tại cơ quan công an, Khôi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và quá trình bỏ trốn của mình.

Ngay sau khi bắt giữ, tổ công tác đã di lý Khôi vượt quãng đường gần 2.000 km về Phú Thọ để bàn giao cho công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo các đối tượng đang lẩn trốn cần sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi che giấu, giúp sức cho đối tượng truy nã đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.