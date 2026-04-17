Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an vượt 2.000 km bắt tội phạm trốn ở quán game

Tuyến Phan
17/04/2026 12:49 GMT+7

Tổ công tác Công an xã Phùng Nguyên vượt quãng đường 2.000 km từ Phú Thọ vào Vĩnh Long, bắt giữ đối tượng trốn truy nã ở quán game.

Ngày 17.4, Công an xã Phùng Nguyên (Phú Thọ) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Khôi (23 tuổi, trú trên địa bàn) sau thời gian dài trốn truy nã.

Công an bắt giữ Nguyễn Trọng Khôi khi đang trốn tại quán game

Hồi tháng 9.2024, Khôi được xác định liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng. Gây án xong, thanh niên này bỏ trốn khỏi địa phương bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia. Công an tỉnh Phú Thọ sau đó phát lệnh truy nã.

Suốt quá trình lẩn trốn, Khôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh.

Đến khoảng tháng 2.2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phùng Nguyên nắm được thông tin Khôi đã bí mật quay trở lại Việt Nam và đang lẩn trốn tại khu vực các tỉnh Cần Thơ, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Nguyễn Trọng Khôi tại thời điểm bị bắt giữ

Một tổ công tác thuộc Công an xã Phùng Nguyên được thành lập, trực tiếp lên đường vào các tỉnh phía nam để xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau nhiều ngày kiên trì rà soát, khoanh vùng các điểm nghi vấn, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Khôi khi đang lẩn trốn tại một quán game trên địa bàn xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Tại cơ quan công an, Khôi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và quá trình bỏ trốn của mình.

Ngay sau khi bắt giữ, tổ công tác đã di lý Khôi vượt quãng đường gần 2.000 km về Phú Thọ để bàn giao cho công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo các đối tượng đang lẩn trốn cần sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi che giấu, giúp sức cho đối tượng truy nã đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm đâm chết người ở xã Tân Thới và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

trốn truy nã tội phạm Công an tỉnh Phú Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận