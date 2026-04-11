Công an xã bắt tay rapper triệu view làm clip tuyên truyền luật, hút gần 7 triệu lượt xem

Clip tuyên truyền về an toàn giao thông trên trang Fanpage Công an xã A Lưới 1 (thành phố Huế) đang "gây sốt" trên mạng xã hội những ngày gần đây. Thay vì những buổi phổ biến pháp luật theo phương thức truyền thống, cán bộ trẻ của Công an xã này đã tạo nên một làn gió mới.

Những nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông được thể hiện một cách dí dỏm, gần gũi đã nhanh chóng nhận được sự tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Clip đăng tải trên trang fanpage Công an xã A Lưới 1 thu về hàng chục ngàn lượt thích và hàng triệu lượt xem ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Người đưa ra ý tưởng này là thượng úy Phạm Đức Huỳnh, Bí thư Chi đoàn Công an xã A Lưới 1. Điều thú vị là "diễn viên" phối hợp cùng anh chính là em trai Phạm Trung Hiếu, nghệ danh David Nộp hay Gnob, một "rapper triệu view". Hiếu là gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng, từng gây ấn tượng tại chương trình Rap Việt mùa 4 và sở hữu kênh TikTok với hơn 385.000 lượt theo dõi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng úy Phạm Đức Huỳnh chia sẻ rằng làm nhiệm vụ tại địa bàn xã miền núi với phần lớn người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số, việc phổ biến các chính sách pháp luật gặp nhiều khó khăn... nên từ lâu đã ấp ủ việc tuyên truyền bằng cách làm mới, sáng tạo này.

Tận dụng thế mạnh về khả năng diễn xuất và kỹ thuật hậu kỳ của em trai, cả hai đã xây dựng các kịch bản dựa trên những tình huống vi phạm thực tế như chạy xe lạng lách, đánh võng hay học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

Thượng úy Phạm Đức Huỳnh, Bí thư Chi đoàn Công an xã A Lưới 1 là "diễn viên" chính trong đoạn clip tuyên truyền luật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

"Ý tưởng này tôi ấp ủ từ cuối năm 2025 nhằm tận dụng lợi thế gia đình có em trai am hiểu về mạng xã hội. Sau khi được đơn vị khích lệ và hỗ trợ, 2 anh em mất khoảng 3 ngày để hoàn thiện một clip. Tôi rất vui khi những thông điệp về an toàn giao thông được bà con và các bạn trẻ đón nhận tích cực như vậy", thượng úy Phạm Đức Huỳnh nói.

Dù các video mang tính giải trí cao, nhưng quy trình sản xuất lại được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính chuẩn xác của thông tin pháp luật. Trong khi thượng úy Huỳnh chịu trách nhiệm về nội dung và kịch bản thì David Nộp đảm nhận toàn bộ phần hình ảnh và hậu kỳ.

Clip được thực hiện dí dỏm, vui nhộn nhưng nội dung tuyên truyền rất thực tế ẢNH: BÌNH THIÊN

Sự kết hợp này vừa đảm bảo tính chuyên môn của lực lượng công an, vừa mang phong cách trẻ trung. Đối với David Nộp, việc đồng hành cùng anh trai trong các chiến dịch tuyên truyền không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm của một người trẻ với cộng đồng.

"Vì đây là nội dung tuyên truyền liên quan đến lực lượng công an nên ban đầu tôi cũng lo ngại, sợ thực hiện không đúng sẽ gây nhạy cảm. Tuy nhiên, nhờ sự định hướng của anh trai và ý kiến từ các anh trong công an xã nên mọi thứ đều thuận lợi. Tôi và anh Huỳnh khá ăn ý và hợp nhau trong cuộc sống, nên khi anh ngỏ ý là tôi đồng ý tham gia ngay", nam rapper bày tỏ.

Nói về định hướng sắp tới, David Nộp khiêm tốn chia sẻ: "Ban đầu tôi chỉ mong muốn lan tỏa trong phạm vi địa phương, không ngờ clip lại có sức hút lớn đến thế. Thời gian tới, tôi sẵn lòng tiếp tục đồng hành cùng anh trai để sản xuất thêm nhiều nội dung thiết thực, giúp bà con dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ các quy định pháp luật".

Rapper David Nộp trong vai diễn thanh niên điều khiển xe máy lạng lách ẢNH: BÌNH THIÊN

Đây không phải là clip đầu tay của anh em thượng úy Phạm Đức Huỳnh và rapper David Nộp. Trước đó, hai anh em đã cho ra mắt một clip khác cũng về chủ đề tuyên truyền, phổ biến an toàn giao thông, đạt hơn 2,2 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Hiện tại, mô hình tuyên truyền của Công an xã A Lưới 1 đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lãnh đạo đơn vị, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều clip mang thông điệp tích cực trong tương lai.

Thiếu tá Trần Anh Tiến, Trưởng ban thanh niên Công an thành phố Huế, đánh giá cao tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền của Chi đoàn Công an xã A Lưới 1 và Bí thư Chi đoàn Phạm Đức Huỳnh.

Theo thiếu tá Tiến, đây là kết quả cụ thể từ định hướng của Ban thanh niên Công an thành phố Huế trong thời gian qua về đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa thông điệp pháp luật một cách gần gũi, hiệu quả.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền, việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ, tận dụng mạng xã hội để truyền tải nội dung pháp luật bằng hình thức sinh động, dễ nhớ, dễ tiếp cận là hướng đi rất cần thiết.

"Thời gian qua, Ban thanh niên Công an thành phố Huế đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn tích cực triển khai nhiều cách làm mới và bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Trong đó, Chi đoàn Công an xã A Lưới 1 là điểm sáng tiêu biểu, thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Công an thành phố Huế trong chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật", thiếu tá Trần Anh Tiến nhấn mạnh.