Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Xuyên đêm bão Kalmaegi, công an xã băng rừng đưa bé 3 tuổi đi cấp cứu

Hữu Tú - Hoàng Anh
07/11/2025 09:19 GMT+7

Đêm qua 6.11 khi bão Kalmaegi (bão số 13) hoành hành trên đất liền, công an xã ở Đắk Lắk băng rừng đưa cháu bé 3 tuổi đi cấp cứu kịp thời.

Sáng 7.11, thông qua tài khoản trên mạng xã hội, chị Sô Thị Ngọ (31 tuổi, trú tại xã Tây Sơn, Đắk Lắk) gửi lời cảm ơn đến Công an xã Tây Sơn đã băng rừng vượt bão Kalmaegi (bão số 13), đưa con gái 3 tuổi của chị đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Chị Sô Thị Ngọ cho biết, tối 6.11, khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, cháu Sô Thị Trúc Xinh đột ngột đau bụng và khóc ngất, không rõ lý do.

Gia đình chị khẩn cầu nhờ nhiều người giúp đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu nhưng không ai dám ra ngoài vì mưa gió.

Cảm kích công an xã băng rừng cứu bé 3 tuổi cấp cứu trong đêm bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Các chiến sĩ công an xã ở Đắk Lắk băng rừng, xuyên bão Kalmaegi đưa cháu bé 3 tuổi đi cấp cứu kịp thời

ẢNH: HOÀNG ANH

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tây Sơn đã cấp tốc xuyên bão, băng hơn 45 km đường rừng, đưa cháu Trúc Xinh đến trung tâm y tế Sơn Hòa cấp cứu kịp thời để điều trị.

Chị Ngọ kể lại, lúc đó đường đi hiểm trở, gió rất mạnh còn cây cối bật gốc, gãy ngã đầy đường, các chiến sĩ công an phải cố gắng "giải phóng" mặt bằng tìm đường đi. Gần tới bệnh viện, khi cây đổ chắn ngang đường không có lối đi, các chiến sĩ phải vòng qua đường khác. Khi đến bệnh viện, vì cây ngã đổ chắn ngang đường, chiến sĩ công an bồng cháu bé đi bộ vào phòng cấp cứu.

"Gia đình rất cảm kích các cán bộ Công an xã Tây Sơn đã hỗ trợ hết sức giúp gia đình mình trong cơn nguy khó", chị Sô Thị Ngọ xúc động.

Tin liên quan

Đắk Lắk: Nước lũ sông Kỳ Lộ lên nhanh, người dân không kịp trở tay

Đắk Lắk: Nước lũ sông Kỳ Lộ lên nhanh, người dân không kịp trở tay

Sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền, nước lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) dâng cao khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay, lên phương án chạy lũ trong đêm.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi Công an xã cấp cứu Đắk Lắk BĂNG RỪNG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận