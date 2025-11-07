Xuyên đêm bão Kalmaegi, công an xã băng rừng đưa bé 3 tuổi đi cấp cứu

Sáng 7.11, thông qua tài khoản trên mạng xã hội, chị Sô Thị Ngọ (31 tuổi, trú tại xã Tây Sơn, Đắk Lắk) gửi lời cảm ơn đến Công an xã Tây Sơn đã băng rừng vượt bão Kalmaegi (bão số 13), đưa con gái 3 tuổi của chị đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Chị Sô Thị Ngọ cho biết, tối 6.11, khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, cháu Sô Thị Trúc Xinh đột ngột đau bụng và khóc ngất, không rõ lý do.

Gia đình chị khẩn cầu nhờ nhiều người giúp đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu nhưng không ai dám ra ngoài vì mưa gió.

Các chiến sĩ công an xã ở Đắk Lắk băng rừng, xuyên bão Kalmaegi đưa cháu bé 3 tuổi đi cấp cứu kịp thời

ẢNH: HOÀNG ANH

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tây Sơn đã cấp tốc xuyên bão, băng hơn 45 km đường rừng, đưa cháu Trúc Xinh đến trung tâm y tế Sơn Hòa cấp cứu kịp thời để điều trị.

Chị Ngọ kể lại, lúc đó đường đi hiểm trở, gió rất mạnh còn cây cối bật gốc, gãy ngã đầy đường, các chiến sĩ công an phải cố gắng "giải phóng" mặt bằng tìm đường đi. Gần tới bệnh viện, khi cây đổ chắn ngang đường không có lối đi, các chiến sĩ phải vòng qua đường khác. Khi đến bệnh viện, vì cây ngã đổ chắn ngang đường, chiến sĩ công an bồng cháu bé đi bộ vào phòng cấp cứu.

"Gia đình rất cảm kích các cán bộ Công an xã Tây Sơn đã hỗ trợ hết sức giúp gia đình mình trong cơn nguy khó", chị Sô Thị Ngọ xúc động.