Công an xã, dân phòng giúp sản phụ 'sinh con rơi' giữa đêm khuya

Ngày 4.4, thiếu tá Phạm Hồng Thắng, Trưởng Công an xã Mỹ Thuận (H.Bình Tân, Vĩnh Long) cho biết, lực lượng công an xã vừa kết hợp với lực lượng dân phòng và người dân địa phương hỗ trợ 1 sản phụ sinh con rơi dọc đường.

Lực lượng Công an xã Mỹ Thuận, dân phòng cùng người dân hỗ trợ sản phụ sinh con NAM LONG

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 4.4, trong lúc vừa tuần tra về đến gần trụ sở công an xã thì lực lượng Công an xã Mỹ Thuận (H.Bình Tân) và dân phòng nghe tiếng kêu cứu gần đó nên đến kiểm tra. Thấy một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ sinh con, lực lượng công an xã đã nhanh chóng cùng người dân địa phương giúp sản phụ "vượt cạn" ngay trên đường, "mẹ tròn con vuông". Ngay sau đó, Công an xã Mỹ Thuận cũng đã thông báo Trạm Y tế Mỹ Thuận cử nhân viên y tế đến hiện trường hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, nhân viên Trạm Y tế xã đến hỗ trợ cắt dây rốn, kiểm tra sức khỏe cho bé sơ sinh và sản phụ đồng thời đưa cả hai mẹ con về Trung tâm Y tế TX.Bình Minh để tiếp tục theo dõi sức khoẻ.