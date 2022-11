Công an xác định tinh thể trong 10 gói nilon ở biển Quảng Trị là ma túy

Ngày 30.11, Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị đã có kết luận giám định các gói nilon màu xanh phát hiện trên vùng biển Quảng Trị là ma túy loại ketamine.

Theo đó, kết luận giám định ghi rõ: các chất rắn dạng tinh thể, màu trắng chứa trong các túi nilon thuộc ma túy loại ketamine nằm trong Danh mục 3, STT:40, Nghị định 57/2022/NĐ-CP, ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.





Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 26 và 27.11, 4 người dân trú tại thôn Đông Tân An, xã Hải An, H.Hải Lăng và 1 người dân thôn 8, xã Triệu Vân, H.Triệu Phong đến các Đồn Biên phòng Hải An và Đồn Biên phòng Triệu Vân (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) trình báo về việc vớt được 8 gói nilon màu xanh với tổng trọng lượng 8 kg nghi là ma túy khi đang đánh cá trên biển.

Trong ngày 27.11, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với Công an xã Triệu Vân đã phát hiện thêm 2 gói nilon ở trên bãi biển. Hai gói này màu xanh có in chữ nước ngoài, mỗi gói nặng 1 kg, bên trong có các tinh thể màu trắng. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã niêm phong, xử lý theo quy định pháp luật.