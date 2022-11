Khen thưởng ngư dân Quảng Trị phát hiện, trình báo ma túy trôi dạt vào bờ

Sáng ngày 29.11, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho các ngư dân phát hiện, và kịp thời giao nộp các vật thể nghi ma túy đá tại vùng biển Quảng Trị.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 25 và 26.11, các ngư dân gồm: Nguyễn Văn Hưng (36 tuổi), Phan Văn Chuẩn (41 tuổi), Lê Công Văn (26 tuổi), Nguyễn Văn Phú (38 tuổi, cùng trú tại xã Hải An, H.Hải Lăng); Mai Văn Giới (51 tuổi, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân ) và Lê Nguyên Dưỡng ( 48 tuổi, trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) trong lúc đi đánh cá thì phát hiện 8 gói ni lon màu xanh, trọng lượng mỗi gói khoảng 1 kg, bên có chứa tinh chất màu trắng, nghi là chất ma túy tổng hợp dạng đá đang trôi dạt trên biển. Các ngư dân trên đã đến trình báo và giao nộp cho Đồn Biên phòng Hải An và Đồn Biên phòng Triệu Vân.





Phát biểu tại buổi trao thưởng, đại tá Trần Xuân Lạn, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị đã biểu dương tinh thần cảnh giác của các ngư dân, kịp thời giao nộp các vật thể lạ nghi là ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.