Công an xác minh vụ 'diễn xiếc' khi lái xe trên song hành cao tốc
Video Thời sự

Công an xác minh vụ 'diễn xiếc' khi lái xe trên song hành cao tốc

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
13/11/2025 13:09 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên 'diễn xiếc' bằng cách nằm sấp trên yên, chân duỗi thẳng ra sau, hai tay vươn ra nắm chặt tay lái, điều khiển chiếc xe lao vun vút.

Sáng 13.11, Công an phường Bình Trưng (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh clip nam thanh niên vừa lái xe máy vừa "diễn xiếc", vô cùng nguy hiểm.

Theo đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip dài 14 giây ghi lại cảnh một nam thanh niên "diễn xiếc" trên xe máy biển số 60M9-0265. Người này nằm sấp, thân duỗi dài trên yên xe, chân đưa thẳng ra phía sau hai tay vươn ra nắm chặt tay lái.

Sau đó, người này đổi tư thế, ngồi về sau yên xe, chân gác về trước, thân người vẫn ép sát theo chiều xe, tạo thành tư thế "núp gió". Đoạn clip cho thấy chiếc xe lao đi vun vút trên đường, có lúc lắc lắc như sắp đổ nhào.

TP.HCM: Xác minh clip nam thanh niên 'diễn xiếc' khi lái xe trên song hành cao tốc

Vụ việc được cho là xảy ra tại đường song hành đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Giầu Dây, đoạn qua địa bàn phường Bình Trưng (thành phố Thủ Đức cũ).

Liên quan vụ việc, Công an phường Bình Trưng hiện đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định.

diễn xiếc xe máy lái xe nguy hiểm song hành cao tốc nam thanh niên quái xế vi phạm giao thông TPHCM Thủ Đức
