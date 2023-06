Công an xác minh, xử lý quảng cáo trang web cờ bạc

Ngày 28.6, UBND TP.Thủ Đức yêu cầu Công an TP.Thủ Đức, Phòng VH-TT và UBND 34 phường tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo liên quan các trang web có nội dung cờ bạc.

Trích xuất camera, truy tìm người xịt sơn quảng cáo web cờ bạc lên ghế đá

Theo đó, UBND TP.Thủ Đức yêu cầu Công an TP.Thủ Đức xác minh và kiên quyết xử lý nhóm người chuyên thực hiện quảng cáo cho các trang web cờ bạc. Phòng VH-TT phối hợp UBND 34 phường thực hiện tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, tránh để nhóm người dán quảng cáo trang web cờ bạc lợi dụng. Thực hiện các đợt kiểm tra liên ngành, rà soát lại tất cả công tác quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP.Thủ Đức. UBND TP.Thủ Đức yêu cầu chủ tịch UBND 34 phường phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo trên địa bàn và báo cáo về UBND TP.Thủ Đức trước 15 giờ ngày 3.7.



Liên quan đến việc nhiều ghế đá tại P.Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức) bị xịt sơn nội dung quảng cáo trang web cờ bạc, UBND P.Long Thạnh Mỹ cho biết qua kiểm tra phát hiện có 33 ghế đá bị xịt nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật. Các ghế đá này của người dân đặt trước cửa nhà, nằm trên các đường 13, 24, Nguyễn Văn Tăng và hẻm 200 Nguyễn Xiển.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND P.Long Thạnh Mỹ đã phối hợp Công an phường xuống hiện trường kiểm tra và phun sơn để xóa bỏ nội dung quảng cáo không đúng quy định. Công an phường cũng trích xuất camera an ninh, truy tìm những người có hành vi xịt sơn quảng cáo trang web cờ bạc không đúng quy định để xử lý.