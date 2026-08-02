Công an xử lý người đàn ông ở Cần Thơ tương tác với trang mạng phản động

Ngày 2.8, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an xã Lai Hòa đang xác minh, xem xét xử lý ông N.B.S (37 tuổi, ở ấp Xẻo Cóc, xã Lai Hòa) do có hành vi tương tác, bình luận trên không gian mạng liên quan các đối tượng phản động lưu vong có hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Công an xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, làm việc với ông N.B.S do có hành vi tương tác với trang mạng phản động ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trước đó, ngày 31.7, Công an xã Lai Hòa mời ông S. đến làm việc. Tại đây, ông S. thừa nhận do thiếu hiểu biết, chưa nhận diện đầy đủ bản chất và mức độ nguy hại của các nội dung xấu, độc trên không gian mạng nên đã tương tác với một bài viết, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc.

Công an xã Lai Hòa đã tuyên truyền, phổ biến cho ông S. các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh mạng, quyền và trách nhiệm của cá nhân khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, phân tích tính chất, hậu quả của việc bình luận, chia sẻ, tương tác, cổ xúy các nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá Nhà nước.

Sau buổi làm việc với công an, ông S. đã nhận thức rõ những tác động tiêu cực và hậu quả pháp lý về hành vi của mình. Ông cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tiếp tục theo dõi, tương tác, bình luận hoặc chia sẻ các nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Công an xã Lai Hòa đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định.