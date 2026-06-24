Đà Nẵng xác minh, xử lý hơn 100 trường hợp tương tác với trang mạng phản động

Ngày 24.6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triển khai đợt cao điểm xác minh, răn đe, xử lý các trường hợp tham gia tương tác, bình luận trên trang mạng có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Các trang Facebook có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng chức năng xác minh, xử lý các tài khoản tham gia tương tác, bình luận trên các trang phản động ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản Facebook tham gia tương tác, bình luận trên các trang như "thoibao.de", "Lê Trung Khoa", "Nguyễn Văn Đài" trong thời gian từ năm 2020 đến nay.

Từ ngày 10 - 20.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt tiến hành xác minh, mời làm việc, răn đe, giáo dục đối với 79 trường hợp có hành vi vi phạm.

Công an thành phố Đà Nẵng xác minh, xử lý các trường hợp tham gia tương tác, bình luận trên trang Facebook Le Trung Khoa ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, phần lớn các trường hợp đã thừa nhận hành vi tương tác, bình luận đối với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên các trang mạng. Qua xác minh, đa số người vi phạm cho rằng chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng nên đã vô tình tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến quy định của luật An ninh mạng và quy định pháp luật liên quan, các trường hợp vi phạm đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận, nội dung vi phạm; rời khỏi hội nhóm, trang mạng phản động và ký cam kết không tái phạm.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, hiện đơn vị tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hơn 20 trường hợp còn lại theo quy định.

Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với những người liên quan ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi bình luận, chia sẻ hoặc phát tán. Mỗi lượt thích, chia sẻ hay bình luận đều có thể để lại dấu vết trên không gian mạng và phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng khuyến nghị người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các nguồn tin được kiểm chứng; không tham gia cổ súy, tiếp tay cho các nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu đăng tải thông tin xấu độc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý.