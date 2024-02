Công an xử lý trưởng nhóm Zalo 'Hội tài xế Bến Tre'

Ngày 27.2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Lương Phát L. (28 tuổi, ngụ xã Hưng Nhượng, H.Giồng Trôm, Bến Tre) về hành vi lập nhóm Zalo đăng thông tin, hình ảnh, thông báo, chia sẻ trên mạng xã hội về vị trí chốt kiểm soát của lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre.

Lương Phát L. tại buổi làm việc với lực lượng an ninh Công an tỉnh Bến Tre B.B.

Theo đó, Lương Phát L. làm trưởng nhóm Zalo có tên "Hội tài xế Bến Tre" với 90 thành viên. Tối 1.11.2023, L. trực tiếp chụp hình ảnh của Tổ công tác thuộc Phòng CSGT tỉnh Bến Tre đang làm nhiệm vụ trên đường Đồng Văn Cống, TP.Bến Tre.

Sau đó L. đăng lên nhóm Zalo "Hội tài xế Bến Tre", mục đích để các thành viên trong nhóm biết để đối phó, né tránh chốt kiểm soát. Việc làm này đã gây cản trở và ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng CSGT.

Công an tỉnh Bến Tre xác định hành vi của L. đã vi phạm tại điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15, ngày 3.2.2020 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.