Công an xuyên đêm truy tìm người gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Ngày 25.10, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an đã xuyên đêm truy tìm người gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện được phương tiện và nghi phạm, lực lượng công an đã đưa về trụ sở làm rõ. Vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp, Công an H.Bình Sơn thụ lý điều tra, làm rõ.

Công an đến hiện trường xảy ra tai nạn giao thông để điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 21.10, Công an xã Bình Long (Bình Sơn) nhận được tin báo của người nhà bà T.T.N (55 tuổi, ở xã Bình Long, là nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến QL1 thuộc địa phận xã Bình Long), yêu cầu điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an xã Bình Long đã xác minh và báo cáo cho lãnh đạo Công an H.Bình Sơn. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an H.Bình Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm nghi phạm và phương tiện gây tai nạn.

Camera an ninh ghi lại cảnh nghi phạm điều khiển phương tiện ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ những manh mối ban đầu, lực lượng công an đã lần theo dấu vết để xác định được phương tiện gây tai nạn. Đến sáng 22.10, Công an H.Bình Sơn đã tìm ra nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 ngày 21.10 trên tuyến QL1, ông N.T (50 tuổi, ở TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành) điều khiển xe máy BS 76L3 - 8113 kéo theo xe tự chế chở 10 khung sắt lưu thông hướng nam - bắc. Khi đến đoạn thuộc xã Bình Long thì va chạm với xe máy mang BS 76C1 - 525.05 do bà T.T.N điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều.

Công an mời nghi phạm đem theo phương tiện gây tai nạn giao thông đến làm rõ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau va chạm, ông N.T đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, không thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Bà N. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, bà N. tử vong.

Ông N.T khai với cơ quan công an về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.