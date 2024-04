Xuyên đêm truy bắt phạm nhân trốn trại

Sáng 3.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang tổ chức lực lượng phối hợp cùng với Công an H.Hà Trung và chính quyền địa phương vây bắt phạm nhân Mai Văn Đệ (quê tại xã Hải Giang, H.Hải Hậu, Nam Định).

Hình ảnh phạm nhân Mai Văn Đệ khi bỏ trốn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, phạm nhân Mai Văn Đệ bỏ trốn từ chiều ngày 2.4 khi đang thụ án (chưa rõ trại giam nào). Khi bỏ trốn, phạm nhân mặc áo phông màu xanh, mặc quần đùi kẻ ô vuông.

Khi trốn đến địa bàn H.Hà Trung, phạm nhân đã cướp 1 chiếc xe taxi và chạy đến địa bàn địa bàn xã Hà Lĩnh (H.Hà Trung) thì bỏ lại xe và tiếp tục lẩn trốn.

Các lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an H.Hà Trung đã xác định khu vực phạm nhân có thể đang lẩn trốn là rừng sến Tam Quy (nằm trên địa bàn các xã Hà Lĩnh, Hà Tân, và Hà Đông) của H.Hà Trung.

Khu vực rừng sến Tam Quy, nơi nghi ngờ phạm nhân Mai Văn Đệ đang lẩn trốn

Từ chiều 2.4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an và dân quân địa phương đã vây ráp khu vực rừng sến Tam Quy. Tuy nhiên, đến 8 giờ sáng 3.4 các lực lượng vẫn chưa bắt được phạm nhân.

Một lãnh đạo Công an H.Hà Trung cho biết từ đêm ngày 2.4 lực lượng công an đã tổ chức truy bắt phạm nhân bỏ trốn, nhưng do khu rừng mà nghi phạm nhân đang lẩn trốn rất rộng và cây cối rậm rạp nên rất khó khăn cho việc truy bắt.

Đến sáng 3.4, lực lượng công an và các lực lượng khác đang tiếp tục vây ráp, chặn các lối ra vào khu vực rừng dến Tam Quy để truy bắt phạm nhân.