Công bố các ĐH tốt nhất nước Mỹ năm 2025, hạng nhất không phải Harvard, MIT

Tổ chức U.S. News & World Report (viết tắt US News) mới đây công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất nước Mỹ năm học 2024 - 2025, trong đó ghi nhận một số biến động nhỏ so với kỳ xếp hạng trước.

Sinh viên tốt nghiệp ĐH Princeton (Mỹ) hồi tháng 6 ẢNH: PRINCETON UNIVERSITY Đứng số 1 tại Mỹ là trường nào? US News hôm 24.9 công bố bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất nước Mỹ chia theo hai loại hình là ĐH tổng hợp (national university, 436 trường) và ĐH khai phóng (national liberal arts collge, 211 trường). Trong số đó, thứ hạng các trường ĐH tổng hợp được quan tâm hàng đầu vì đây là nơi quy tụ nhiều cái tên nổi tiếng thế giới như Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Cụ thể, ĐH Princeton đứng đầu hàng trăm ĐH tổng hợp Mỹ trong năm học 2024 - 2025, duy trì vị thế số 1 trong 14 năm qua. Theo sau đó, MIT xếp hạng 2 còn Harvard ở vị trí số 3. Stanford từng giữ hạng 3 vào kỳ xếp hạng trước, nay tụt xuống vị trí thứ 4. Tương tự, UPenn rơi 4 bậc, xuống hạng 10. Còn Caltech, Duke, Johns Hopkins, Northwestern đều tăng từ 1 - 3 hạng và cùng xếp thứ 6, trong khi Yale vẫn giữ nguyên hạng 5. Thứ hạng 10 ĐH tổng hợp tốt nhất nước Mỹ như sau: Tên trường ĐH Thứ hạng 2025 Thứ hạng 2024 Princeton 1 1 MIT 2 2 Harvard 3 3 Stanford 4 3 Yale 5 5 Caltech 6 7 Duke 6 7 Johns Hopkins 6 9 Northwestern 6 9 UPenn 10 6 Ngoài tốp 10, bảng xếp hạng ĐH tổng hợp năm nay của US News cũng ghi nhận nhiều trường thăng hạng đáng kể, như các ĐH: D'Youville (tăng 61 bậc), Texas ở San Antonio, Nông nghiệp và kỹ thuật Bắc Carolina (cùng tăng 49 bậc), Andrews (tăng 47 bậc). Bên cạnh đó, có 14 trường khác cũng tăng từ 34 - 41 bậc trong bảng xếp hạng ĐH tổng hợp tốt nhất nước Mỹ năm học 2024 - 2025.

Song hành với hai bảng xếp hạng chính, năm nay US News còn cho ra mắt một số bảng xếp hạng chuyên biệt như xếp hạng các trường giá trị nhất, các trường sáng tạo nhất hay trường tốt nhất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... Mặt khác, ba vị trí đầu trong bảng xếp hạng ĐH khai phóng lần lượt thuộc về ĐH Williams, Amherst và Swarthmore. Tất cả đều là trường tư thục, tương tự 10 ĐH tổng hợp hàng đầu Mỹ theo US News. Phương pháp xếp hạng ra sao? Trong thông cáo chính thức, tiến sĩ LaMont Jones, thư ký tòa soạn mảng giáo dục ở US News, cho biết bảng xếp hạng kỳ này chú trọng đến yếu tố thăng tiến trong xã hội, thành công sau tốt nghiệp. Đó là lý do xếp hạng của một trường sẽ phụ thuộc một nửa vào các thước đo liên quan đến khả năng giúp sinh viên từ mọi hoàn cảnh có thể thành công sau khi tốt nghiệp, cũng như mức lương họ có thể đạt được sau khi rời giảng đường. Riêng ở bảng xếp hạng ĐH tổng hợp tốt nhất nước Mỹ, US News sẽ đánh giá các trường dựa trên 17 tiêu chí khác nhau. Số tiêu chí là 13 với các ĐH khai phóng. Việc xếp hạng dựa trên dữ liệu trường tự công bố hoặc từ các nguồn độc lập. Trường có tham gia khảo sát của US News hay không sẽ không quan trọng, miễn là đủ thông tin thì vẫn được xếp hạng, đơn vị này cho biết thêm. Trước đó, trong bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu năm học 2024 - 2025 do US News công bố hồi cuối tháng 6, Việt Nam có 9 trường lọt vào danh sách trong số 2.250 cơ sở được xếp hạng. Dẫn đầu Việt Nam là Trường ĐH Tôn Đức Thắng (hạng 253) và Trường ĐH Duy Tân (296). Theo sau là các ĐH, trường ĐH: Nguyễn Tất Thành, Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM, Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TP.HCM, Huế, Cần Thơ. US News là một trong những tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín và nhiều năm kinh nghiệm, bên cạnh bảng xếp hạng của QS, THE (Anh) và Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc). Tổ chức này bắt đầu xếp hạng các cơ sở giáo dục ĐH và trường phổ thông ở Mỹ từ năm 1983. Đến 2014, US News lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu với 500 trường từ 49 quốc gia, vùng lãnh thổ.