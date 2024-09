Công bố kết luận thanh tra việc cổ phần hóa tại Tổng công ty Tín Nghĩa

Vi phạm sẽ do Công an tỉnh Đồng Nai xem xét, làm rõ

Thanh tra Chính phủ cho hay, ngày 12.9.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Tín Nghĩa trong quá trình cổ phần hoá từ năm 2014 đến năm 2016.



Thanh tra Chính phủ đã có văn bản trao đổi một số thông tin vi phạm phát hiện trong quá trình thanh tra với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Kết luận thanh tra cũng được gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, các nội dung hạn chế, vi phạm nêu trên do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xem xét, làm rõ theo quy định.