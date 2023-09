Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Tỉnh ủy Bình Phước

Ngày 16.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng ban Nội chính T.Ư, Trưởng đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị H.G

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc khẳng định, công tác cán bộ là then chốt, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt. Do đó, việc triển khai quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước để giúp địa phương nhìn lại những điểm đã làm được và chưa làm được.

Qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Phan Đình Trạc yêu cầu đoàn kiểm tra và tỉnh Bình Phước cần đi sâu phân tích, mổ xẻ những quy định của T.Ư về công tác cán bộ, như: tỷ lệ cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số theo mục tiêu từng giai đoạn; cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác cán bộ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; kiểm định chất lượng đầu vào trong công tác cán bộ…



Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bình Phước, ông Phan Đình Trạc cũng đã có buổi làm việc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Bình Phước. Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc đánh giá cao công tác nội chính ở Bình Phước trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong ổn định chính trị, an ninh, trật tự tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, Bình Phước đã quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng và đưa ra xét xử nhiều vụ án hình sự liên quan đến tham nhũng.

Trưởng ban Nội chính T.Ư yêu cầu Bình Phước cần lưu ý, bảo đảm an ninh biên giới; xử lý có tình, có lý, phù hợp với hoàn cảnh thực tế các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại đông người kéo dài; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh giám sát, thanh tra, kiểm tra từ bên ngoài; thực hiện nghiêm phối hợp giữa các cơ quan tố tụng.