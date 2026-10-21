Công bố thanh tra tại Cục Hàng không và loạt 'ông lớn' xây dựng, phân bón

Ngày 21.10, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Cục Hàng không Việt Nam.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường phát biểu tại hội nghị công bố quyết định thanh tra Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP ẢNH: BÁO THANH TRA

Nội dung thanh tra bao gồm công tác quản lý nhà nước về giá dịch vụ hàng không; công tác cấp phép, phê chuẩn và duy trì điều kiện chuyên môn trong lĩnh vực hàng không; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và việc thực hiện các kết luận thanh tra.

Đoàn thanh tra do ông Trần Quốc Dũng, Thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII), làm trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2021 - 31.12.2025, trường hợp cần thiết có thể xem xét những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên.

Cùng ngày, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Nội dung thanh tra tập trung vào ba lĩnh vực: công tác đăng kiểm tàu biển; công tác quản lý tài chính trong các năm 2022, 2023, 2024; việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2021 - 31.12.2025, trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, do ông Chu Hồng Uy, Thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII), làm trưởng đoàn.

Thanh tra Chính phủ cũng công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất và phân phối, lưu thông mặt hàng hóa chất, phân bón tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo).

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1.1.2023 - 30.9.2026; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Đoàn thanh tra được thành lập theo quyết định gồm 16 thành viên, do ông Đỗ Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục IX, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.

Một đơn vị khác là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, cũng vừa được Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra.

Nội dung thanh tra là việc phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất và hoạt động liên doanh, góp vốn, thoái vốn tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2019 - 31.12.2025, khi phát sinh yêu cầu thực tế có thể xem xét, làm rõ những nội dung liên quan trước và sau khoảng thời gian này.

Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên, do ông Trương Khánh Hải, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) làm trưởng đoàn.