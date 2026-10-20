Thanh tra Chính phủ thanh tra khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp trên cả nước

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố quyết định về việc thanh tra chuyên đề giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, phức tạp về an ninh, trật tự tại 7 tỉnh, thành.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ẢNH: TTCP

Các địa phương này gồm: Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên và Thái Nguyên.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định (không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

Phát biểu tại các buổi công bố, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn liền với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và sự ổn định an ninh, trật tự xã hội.

Dù thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, song vẫn còn một số vụ việc kéo dài nhiều năm, công dân tiếp tục khiếu kiện vượt cấp, đông người, tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã quyết định tổ chức cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về nội dung này trên phạm vi cả nước.

Ông Cường nhấn mạnh quan điểm của Thanh tra Chính phủ không phải là giải quyết hết thẩm quyền, mà là phải giải quyết dứt điểm vụ việc. Đây là nguyên tắc, tôn chỉ mục đích mà lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đoàn thanh tra.

Trên cơ sở đó, ông Cường yêu cầu đoàn thanh tra bám sát kế hoạch và quy định, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

Phương pháp làm việc phải khách quan, trung thực, cẩn trọng. Mọi nhận định, kết luận phải có hồ sơ, tài liệu chứng minh; kiến nghị đúng thẩm quyền, cụ thể và có tính khả thi.

Đối với các vụ việc đã được tòa án hoặc cơ quan công an thụ lý giải quyết, đoàn thanh tra tập trung xem xét trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước theo thẩm quyền.

Đoàn thanh tra cũng cần xem xét từng vụ việc, trực tiếp đối thoại, làm việc với người dân, cùng ngồi lại để lập biên bản, đảm bảo đánh giá "6 rõ" theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Đồng thời, siết chặt kỷ cương, đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; tuyệt đối không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực.

Về phía các địa phương, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị phối hợp, kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt quá trình thanh tra.