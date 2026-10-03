Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý hàng trăm tỉ tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng ngân sách, công tác đầu tư, mua sắm tài sản, quản lý sử dụng tài sản công… tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM.

Trường đại học Công nghiệp TP.HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công thương, được thành lập trên cơ sở Trường cao đẳng Công nghiệp IV.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM ẢNH: IUH

1 giảng viên được thanh toán vượt 700 giờ

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng số thu của trường là hơn 5.757 tỉ đồng.

Trong đó, cơ quan thanh tra xác định trường thực hiện hạch toán 2 khoản thu dịch vụ, khai thác cơ sở vật chất (phí luyện thi, phí tham gia hoạt động tại Trung tâm thể dục thể thao) vào khoản mục phí, lệ phí với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng, để chi cho các hoạt động liên quan đến luyện thi và vận hành trung tâm thể dục thể thao, là không đúng quy định.

Đáng chú ý, trường kê khai thiếu, dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu từ nguồn học phí, cho thuê ký túc xá, lãi tiền gửi tại ngân hàng, phải nộp bổ sung số tiền tạm tính hơn 112 tỉ đồng (hiện đã nộp vào Kho bạc Nhà nước Khu vực II).

Cạnh đó, trường thanh toán vượt giờ đối với viên chức, giảng viên trong nhiều năm, với tổng số giờ vượt là 10.310 giờ, vượt mức quá 300 giờ/năm/người. Giảng viên có số giờ vượt nhiều nhất là 700 giờ.

Điều này phản ánh trường chưa đảm bảo cân đối việc phân bổ giờ giảng dạy, dẫn đến tình trạng quá tải đối với một số giảng viên và ảnh hưởng đến hiệu suất, chất lượng giảng dạy lâu dài.

Song, một phần nguyên nhân do một số giảng viên có trình độ cao, được sinh viên tín nhiệm đăng ký học với số lượng lớn, dẫn đến khối lượng giảng dạy thực tế tăng so với kế hoạch ban đầu.

Kiến nghị xử lý về kinh tế hàng trăm tỉ đồng

Cũng trong giai đoạn 2021 - 2025, trường có 112 đề tài chưa hoàn thành do chưa đảm bảo thời gian theo quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, một số đề tài có thời gian hoàn thành kéo dài, 18 đề tài hủy thực hiện chưa đúng quy định.

Đặc biệt, cơ quan thanh tra xác định trường trích thiếu quỹ KH-CN với số tiền hơn 67,3 tỉ đồng, quỹ hỗ trợ sinh viên (nguồn học bổng khuyến khích học tập) năm 2021 hơn 13,8 tỉ đồng.

Trường còn hạch toán không đúng nguồn kinh phí, chi sai nguồn với nhiều khoản như: chi trả thanh toán các khoản học phí nghiên cứu sinh cho giảng viên hơn 5,6 tỉ đồng từ quỹ khen thưởng phúc lợi; chi hơn 12 tỉ đồng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để thực hiện dự án "hàng rào, đường giao thông nội bộ" và hơn 3,3 tỉ đồng cho dự án "cơ sở hạ tầng ngoài nhà"…

Từ những căn cứ đã nêu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Trường đại học Công nghiệp TP.HCM thực hiện rà soát, nộp bổ sung hơn 112 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai thiếu, cùng các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh. Đồng thời, thực hiện hạch toán, điều chỉnh lại đúng nguồn kinh phí đối với các khoản thu, chi đã nêu ở trên.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị tổ chức xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thuộc trường để xảy ra tồn tại, hạn chế, vi phạm. Nếu phát hiện có vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tiền, tài sản của Nhà nước thì kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Về phía Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân liên quan thuộc bộ, trường. "Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì kịp thời chuyển cơ quan chức năng để xử lý", kết luận nêu..