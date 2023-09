Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở Sa Pa

Sau trận lũ ống tại xã Liên Minh (TX.Sa Pa), Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, đến 13 giờ hôm nay 13.9, đã có 3 người chết và 4 người còn mất tích.

Lũ ống vùi lấp ô tô, san phẳng nhiều nhà dân tại xã Liên Minh P.H

UBND TX.Sa Pa đã huy động lực lượng tại chỗ khoảng 300 người gồm công an, quân đội và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích cũng như triển khai công tác khắc phục hậu quả sau trận lũ ống.

Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn TX.Sa Pa, cụ thể với các tình huống: mưa, lũ, sạt lở. UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu TX.Sa Pa tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

UBND TX.Sa Pa chỉ đạo các địa phương cử lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét... để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Các địa phương thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều lán trên nương; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để ứng phó với các sự cố, thiên tai.

UBND TX.Sa Pa phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Lào Cai chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, các tuyến đường giao thông kiểm tra xử lý các khu vực xung yếu; huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 12 đến ngày 13.9, trên địa bàn TX.Sa Pa có mưa to, một số nơi có mưa rất to. Lượng mưa đo được ở một số trạm từ 18 giờ ngày 12.9 đến 6 giờ ngày 13.9 tại xã Trung Chải lên tới 142,4 mm; tại thủy điện Tà Thàng 118,2 mm; tại đèo Ô Quý Hồ 82,6 mm; tại xã Mường Hoa 77,4 mm.

Cũng theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến chiều 13.9, H.Bát Xát có 1 người dân tại xã Phìn Ngan mất tích do bị lũ cuốn. H.Văn Vàn có 1 người trú tại xã Làng Giàng bị chết do sập bếp. Tính đến chiều 13.9, Lào Cai có 5 người chết, 4 người đang mất tích do mưa lũ, thiên tai.