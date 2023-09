Mưa lũ ở Lào Cai làm 7 người chết và mất tích

Trao đổi với Thanh Niên, ông Quảng Văn Việt, Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, xác nhận đến sáng nay 13.9, tỉnh Lào Cai có 2 người chết và 5 người khác đang mất tích do mưa lũ.

Khung cảnh tan hoang nơi xảy lũ ống tại xã Liên Minh, TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai trong đêm 12.9 P.H

Trước đó, khoảng 19 - 21 giờ ngày 12.9 tại xã Liên Minh, TX.Sa Pa, mưa lớn gây ra lũ ống đã cuốn trôi 6 người. Đến sáng nay, chính quyền địa phương đã tìm kiếm và xác định danh tính của 2 thi thể, vẫn còn 4 người khác đang mất tích. Còn tại xã Phìn Ngan (H.Bát Xát), địa phương này ghi nhận có 1 người đang mất tích do bị lũ cuốn.

Theo phản ánh của người dân địa phương, lũ ống xảy ra ở xã Liên Minh sau khi khu vực này có mưa lớn cấp tập trong tối ngày 12.9. Sau đó, nước của 3 dòng suối Nậm Phá, Nậm Cang, Nậm Than bất ngờ dâng cao đã gây ra lũ ống, cuốn trôi nhiều nhà dân và các ao nuôi cá hồi, cá tầm phía dưới hạ lưu.

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ ống tại xã Liên Minh, TX.Sa Pa.



Lũ ống cuốn trôi, xóa sổ nhiều ao nuôi cá hồi, cá tầm của người dân xã Liên Minh, TX.Sa Pa chưa thống kê được thiệt hại P.H

Sáng nay địa bàn xã Liên Minh đã tạnh mưa, UBNX TX.Sa Pa đang huy động nhiều lực lượng đến hiện trường xảy ra lũ ống, hỗ trợ chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm những người đang mất tích.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía bắc, từ đêm 12.9 đến rạng sáng ngày 13.9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa đo được ở một số trạm thuộc khu vực TX.Sa Pa như xã Xã Trung Chải lên tới 142,4 mm; thủy điện Tà Thàng là 118,2 mm; đèo Ô Quý Hồ là 82,6 mm; xã Mường Hoa 77,4 mm. Lượng mưa đo tại xã Gia Phú (H.Bảo Thắng) lên tới 109,2 mm; xã Sơn Thủy (Văn Bàn) lên tới 106,6 mm.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, trong ngày hôm nay, địa phương này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Các huyện miền núi tiếp tục có nguy cơ cao, rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.