Nước lũ dâng cao, QL4D lên Sa Pa tê liệt

Thông tin cho Thanh Niên từ hiện trường, anh Ngô Việt Lâm, lái xe đang chở khách du lịch lên TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cho biết trưa nay 7.8, nước lũ đổ về khu vực chân đèo Cốc San (xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai) khiến các phương tiện giao thông không thể đi qua QL4D.



Chân đèo Cốc San bị lũ cô lập từ trưa 7.8 NGÔ LÂM VIỆT

Tại hiện trường, một số ô tô bị chết máy, nằm chờ cứu hộ. Một đoạn QL4D dài khoảng 100 m ngập sâu, nước chảy xiết, khiến cảnh sát giao thông phải lập chốt, ngăn các phương tiện đi qua.

Tại các lối rẽ vào QL4D trên địa bàn TP.Lào Cai, cảnh sát giao thông đã phân luồng từ xa, không cho các phương tiện đi vào đoạn đường đang có lũ. Vì vậy, QL4D từ TP.Lào Cai lên TX.Sa Pa, sang Lai Châu tạm thời bị tê liệt.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 6.8 đến sáng 7.8, địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi có mưa to, một số nơi mưa rất to.

Số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 6.8 đến 11 giờ 7.8 của tỉnh Lào Cai cho thấy, tại trạm Gia Phú (H.Bảo Thắng) có mưa 194,6 mm; Cam Đường (TP.Lào Cai) mưa 167,4 mm; Thủy điện Tà Thàng (TX.Sa Pa) mưa 145,2 mm; tại Bản Cầm (Bảo Thắng) mưa 109,4 mm...

Nước lũ từ thượng nguồn dồn về chân đèo Cốc San, tràn lên QL4D NGÔ LÂM VIỆT

Tại TP.Lào Cai, mưa lớn gây sạt lở đất, sét đánh làm hư hỏng, thiệt hại 11 ngôi nhà; 29 ha lúa và hoa màu ngập úng. TP.Lào Cai có 10 điểm bị ngập. Các phường Pom Hán, Bắc Lệnh, Bình Minh phải huy động lực lượng sơ tán người dân, tài sản ra khỏi các điểm ngập sâu.

Tại H.Văn Bàn xảy ra nhiều điểm sạt lở đất. Trong đó, tuyến đường thôn Nà Nheo (xã Khánh Yên Hạ) bị sạt cống qua đường với chiều dài 10 m, rộng 4 m, sâu 2 m.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, mưa lớn trên diện rộng tại Lào Cai còn kéo dài đến hết ngày 9.8. Do mưa lớn liên tục, đất đã ngấm no nước, kết cấu kém, nên trong những ngày tới người dân sống ở khu vực vùng núi, ven sông, suối cần đặc biệt cảnh giác, đề phòng sạt lở đất, lũ quét, lũ ống.