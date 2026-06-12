Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha qua đời

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavat nhập viện vào tháng 12.2022 sau khi đột ngột bất tỉnh do bệnh tim trong chuyến thăm tỉnh Nakhon Ratchasima thuộc phía đông bắc nước này. Bà được đưa bằng trực thăng đến thủ đô Bangkok để điều trị.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavat chào đón những người ủng hộ hoàng gia tại Cung điện Hoàng gia ở Bangkok vào ngày 1.11.2020 Ảnh: Reuters

Công chúa Bajrakitiyabha qua đời vào tối 11.6, sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi do nhiễm trùng ổ bụng, viêm đại tràng, huyết áp thấp, rối loạn nhịp tim và rối loạn đông máu, theo thông báo từ Cung điện Hoàng gia Thái Lan.

Cung điện Hoàng gia Thái Lan sẽ tổ chức lễ tang hoàng gia, trong khi chính phủ dự kiến sẽ tuyên bố quốc tang.

Tại Thái Lan, công chúa Bajrakitiyabha (sinh ngày 7.12.1978) sẽ được nhớ đến với vai trò nổi bật trong đời sống xã hội, những nỗ lực cải thiện đời sống của các nữ tù nhân và sự nghiệp ngoại giao của mình.

Bà theo học luật tại Đại học Cornell (Mỹ), lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ, và làm luật sư tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan từ năm 2006 đến năm 2011.

Từ năm 2012 đến năm 2014, bà làm Đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia, trước khi trở lại Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bangkok.

Công chúa Bajrakitiyabha cũng đã thành lập một tổ chức từ thiện thúc đẩy quyền của các nữ tù nhân, đặc biệt là những người mang thai khi đang thụ án.

Năm 2017, bà Bajrakitiyabha được Ủy ban Phòng chống Tội phạm và Tư pháp Hình sự của Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí về pháp quyền tại Đông Nam Á.

Bà chuyển sang quân đội vào năm 2021, được phong hàm tướng và giữ chức tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia.

Công chúa Bajrakitiyabha là 1 trong 3 người con của Quốc vương Vajiralongkorn có tước hiệu chính thức và đủ điều kiện kế vị ngai vàng theo hiến pháp, theo Reuters.