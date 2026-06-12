Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha qua đời

Văn Khoa
Văn Khoa
12/06/2026 09:29 GMT+7

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, con cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn, đã qua đời ở tuổi 48, theo Reuters dẫn thông báo của Cung điện Hoàng gia Thái Lan hôm nay 12.6.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavat nhập viện vào tháng 12.2022 sau khi đột ngột bất tỉnh do bệnh tim trong chuyến thăm tỉnh Nakhon Ratchasima thuộc phía đông bắc nước này. Bà được đưa bằng trực thăng đến thủ đô Bangkok để điều trị.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavati qua đời - Ảnh 1.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavat chào đón những người ủng hộ hoàng gia tại Cung điện Hoàng gia ở Bangkok vào ngày 1.11.2020

Ảnh: Reuters

Công chúa Bajrakitiyabha qua đời vào tối 11.6, sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi do nhiễm trùng ổ bụng, viêm đại tràng, huyết áp thấp, rối loạn nhịp tim và rối loạn đông máu, theo thông báo từ Cung điện Hoàng gia Thái Lan.

Cung điện Hoàng gia Thái Lan sẽ tổ chức lễ tang hoàng gia, trong khi chính phủ dự kiến sẽ tuyên bố quốc tang.

Tại Thái Lan, công chúa Bajrakitiyabha (sinh ngày 7.12.1978) sẽ được nhớ đến với vai trò nổi bật trong đời sống xã hội, những nỗ lực cải thiện đời sống của các nữ tù nhân và sự nghiệp ngoại giao của mình.

Bà theo học luật tại Đại học Cornell (Mỹ), lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ, và làm luật sư tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan từ năm 2006 đến năm 2011.

Từ năm 2012 đến năm 2014, bà làm Đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia, trước khi trở lại Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bangkok.

Công chúa Bajrakitiyabha cũng đã thành lập một tổ chức từ thiện thúc đẩy quyền của các nữ tù nhân, đặc biệt là những người mang thai khi đang thụ án.

Năm 2017, bà Bajrakitiyabha được Ủy ban Phòng chống Tội phạm và Tư pháp Hình sự của Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí về pháp quyền tại Đông Nam Á.

Bà chuyển sang quân đội vào năm 2021, được phong hàm tướng và giữ chức tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia.

Công chúa Bajrakitiyabha là 1 trong 3 người con của Quốc vương Vajiralongkorn có tước hiệu chính thức và đủ điều kiện kế vị ngai vàng theo hiến pháp, theo Reuters.

Tin liên quan

Công chúa Thái Lan bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng

Công chúa Thái Lan bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol đã bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng sau khi lâm trọng bệnh và phải điều trị tại bệnh viện hơn 2 năm qua, theo thông báo chính thức từ Hoàng gia Thái Lan hôm nay (15.8).

Công chúa Thái Lan được trao quân hàm thiếu tướng lục quân

Bất tỉnh khi đang huấn luyện chó, công chúa Thái Lan chưa hồi phục sau hơn 3 tuần

Khám phá thêm chủ đề

công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavati công chúa Thái Lan qua đời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận