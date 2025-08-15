Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Công chúa Thái Lan bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng

Thụy Miên
15/08/2025 14:57 GMT+7

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol đã bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng sau khi lâm trọng bệnh và phải điều trị tại bệnh viện hơn 2 năm qua, theo thông báo chính thức từ Hoàng gia Thái Lan hôm nay (15.8).

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng sau 2 năm điều trị - Ảnh 1.

Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol là con gái đầu của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn

ảnh: afp

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol lâm vào tình trạng hôn mê sau khi ngã bệnh trong lúc tham gia huấn luyện quân khuyển tại Nakhon Ratchasima, phía bắc thủ đô Bangkok, vào tháng 12.2022. Bà được điều trị tại bệnh viện từ đó đến nay.

Văn phòng Hoàng gia Thái Lan hôm nay 15.8 đã lần đầu cập nhật tình trạng của trưởng công chúa sau hơn 2 năm.

"Các bác sĩ nói rằng phổi và thận của Công chúa Bajrakitiyabha đang vận hành dưới sự hỗ trợ của các thiết bị y khoa và thuốc men", theo thông báo.

"Từ ngày 9.8.2025, đội ngũ y khoa phát hiện một vụ nhiễm trùng nghiêm trọng trong đường máu bệnh nhân, buộc họ phải sử dụng kháng sinh và thuốc điều trị để điều chỉnh huyết áp nhằm duy trì mức độ ổn định", thông báo nêu rõ.

Đội ngũ y bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của trưởng công chúa và điều trị thích hợp.

Được dân Thái yêu mến với biệt danh "Công chúa Bha"", trưởng công chúa sinh năm 1978 (47 tuổi) là con gái đầu lòng của Quốc vương Maha Vajiralongkorn và cũng là người con duy nhất trong cuộc hôn nhân đầu tiên của vị quân chủ.

Trưởng công chúa hoàn tất việc học ở Anh, Mỹ và Thái Lan, kế đến giữ một loạt các vai trò ở Liên Hiệp Quốc và vận động để cải thiện tình trạng của nữ giới trong tù.

Bà rất thân thiết với cha, và được vua cha bổ nhiệm vào vai trò chỉ huy của lực lượng cận vệ cho nhà vua trước khi bất ngờ ngã bệnh.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn có tổng cộng 7 người con từ 4 cuộc hôn nhân và chưa chọn ra người kế vị.

