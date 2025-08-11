Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công cụ đá 1,5 triệu năm tuổi thay đổi hiểu biết về lịch sử nhân loại?

Khánh An
Khánh An
11/08/2025 11:45 GMT+7

Phát hiện mới về các công cụ cổ xưa trên đảo Sulawesi ở Indonesia đang khiến các nhà khoa học xem xét lại các tuyến đường di cư vượt biển của người nguyên thủy.

Công cụ đá 1,5 triệu năm tuổi thay đổi hiểu biết về lịch sử nhân loại? - Ảnh 1.

Một công cụ đá có niên đại hơn 1,04 triệu năm tuổi

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE STAR

Hãng Reuters ngày 11.8 đưa tin các nhà khoa học tìm thấy một loạt công cụ đá trên đảo Sulawesi (Indonesia) được cho là bằng chứng về sự hiện diện của người nguyên thủy cách đây 1,5 triệu năm trên các hòn đảo nằm giữa châu Á và châu Úc.

Các nhà khảo cổ học từ Úc và Indonesia đã tìm thấy những công cụ nhỏ bị mẻ cạnh, được dùng để cắt thịt các loài động vật nhỏ và khắc đá, dưới lớp đất ở khu vực Soppeng (tỉnh Nam Sulawesi).

Kết quả định tuổi bằng phương pháp truy vết phóng xạ đối với các công cụ này và răng động vật tìm thấy xung quanh cho thấy chúng có niên đại lên đến 1,48 triệu năm.

Theo bài báo mà các nhà khảo cổ công bố trên tạp chí Nature vào tháng 8, phát hiện này có thể làm thay đổi những hiểu biết trước đây về cuộc di cư của người nguyên thủy.

Wallacea là khu vực ở phía đông Indonesia, bao gồm nhiều đảo như Sulawesi, Lombok, Flores, Timor, Sumbawa. Khu vực này được đặt tên theo nhà tự nhiên học Alfred Russel Wallace, người đã nghiên cứu hệ động thực vật của vùng.

Những cư dân Wallacea sớm nhất - người tiền sử được biết đến với tên gọi Homo erectus - trước đây được cho là chỉ định cư trên đảo Flores của Indonesia và đảo Luzon của Philippines vào khoảng 1,02 triệu năm trước, vì họ được cho là không có khả năng vượt biển xa.

Điều này cho thấy tầm quan trọng của phát hiện ở Sulawesi đối với các lý thuyết về di cư.

"Đây là những hiện vật do người cổ đại tạo ra, những người đã sống trên trái đất từ rất lâu trước khi loài của chúng ta là Homo sapiens tiến hóa", theo ông Adam Brumm, nhà khảo cổ học tại Đại học Griffith ở Queensland (Úc) dẫn đầu nghiên cứu.

"Chúng tôi cho rằng Homo erectus bằng cách nào đó đã từ đất liền châu Á vượt qua một vùng biển rộng đáng kể để đến được đảo Sulawesi vào ít nhất 1 triệu năm trước", ông nhận định.

Khám phá thêm chủ đề

công cụ đá Indonesia Sulawesi Người nguyên thủy Khảo cổ học Homo Erectus Adam Brumm
