Công cụ mới chống Covid-19

Tờ The New York Times ngày 23.12 dẫn kết quả của 3 cuộc nghiên cứu cho thấy có thể biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn so với các biến thể trước đó. Cụ thể, nghiên cứu tại Nam Phi trong đợt bùng phát hồi tháng 11 cho thấy những người mắc biến thể Omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn 70% so với những người mắc các biến thể khác. Nghiên cứu tại Scotland trong tháng 11 và 12 cho thấy mắc biến thể Omicron ít nguy cơ nhập viện hơn 2/3 so với biến thể Delta, trong khi nghiên cứu tại Anh là khoảng 15 - 20%.

Dù vậy, giới chuyên gia lưu ý rằng đây mới chỉ là kết quả sơ bộ và việc nguy cơ nhập viện thấp hơn có thể nhờ những bệnh nhân đó đã hình thành miễn dịch. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng đợt lây nhiễm gia tăng nhanh tại nhiều nước do biến thể này có thể khiến hệ thống y tế bị quá tải.