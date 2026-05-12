Công cụ tìm kiếm Google gặp sự cố lạ trên toàn cầu

Kiến Văn
12/05/2026 15:47 GMT+7

Google Search, một trong những công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, được ghi nhận đã gặp sự cố nghiêm trọng vào khoảng 11 giờ 30 ngày 12.5, theo giờ Việt Nam.

Nhiều người dùng đã phản ánh rằng họ không thể thực hiện tìm kiếm thông tin như bình thường, với thông báo "lỗi máy chủ" xuất hiện khi họ cố gắng truy cập vào công cụ tìm kiếm của Google.

Theo thông tin từ nhiều trang web quốc tế, mặc dù người dùng vẫn có thể nhập từ khóa trên trang tìm kiếm, nhưng khi nhấn nút tìm kiếm, họ nhận được thông báo lỗi: "Rất tiếc, có vẻ như đã xảy ra lỗi máy chủ nội bộ trong quá trình xử lý yêu cầu của bạn. Các kỹ sư của chúng tôi đã được thông báo và đang nỗ lực khắc phục sự cố này. Vui lòng thử lại sau".

Công cụ tìm kiếm Google gặp sự cố lạ - Ảnh 1.

Các báo cáo liên quan đến sự cố của Google được ghi nhận bởi Downdetector

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang web Downdetector cũng ghi nhận một lượng lớn báo cáo về sự cố này. Từ khoảng 11 giờ 30 trưa, người dùng bắt đầu thông báo về các vấn đề bất thường với Google. Sự cố đỉnh điểm được ghi nhận lúc 12 giờ. Đến 15 giờ, số lượng báo cáo giảm dần, cho thấy sự cố không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà có thể là vấn đề toàn cầu.

Đến thời điểm hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự cố này. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn đang gặp phải tình trạng gián đoạn trong việc sử dụng công cụ tìm kiếm, với một số khoảng thời gian hoạt động ổn định nhưng vẫn có người không thể tìm kiếm hoặc nhận được thông báo lỗi.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên dịch vụ tìm kiếm của Google gặp sự cố trong năm 2026. Vào ngày 14.1, nhiều người dùng trên thế giới đã gặp phải sự cố khi tải kết quả tìm kiếm trên Google và đăng nhập vào Gmail. Theo ghi nhận ở thời điểm đó, đây không phải là hiện tượng cá biệt khi hàng loạt báo cáo từ người dùng cho thấy một sự cố nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến các dịch vụ cốt lõi của Google.

Google Công cụ tìm kiếm sự cố mạng xã hội gián đoạn dịch vụ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
