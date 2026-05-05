Google đang lấy lại ngôi vương theo cách không ngờ

Sau đợt báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty công nghệ hàng đầu, cổ phiếu của Google đã tăng 10%, trong khi Meta, Microsoft và Amazon đều giảm hoặc chững lại. Nếu xu hướng này tiếp tục, Google có thể sớm trở thành công ty có giá trị nhất thế giới, vượt Nvidia, theo Business Insider.

Điều làm nên khác biệt của Google là họ xây dựng hệ sinh thái AI hoàn chỉnh nhất, được hình thành qua nhiều thập kỷ. Google tự chủ nguồn năng lượng cho các trung tâm dữ liệu khổng lồ của mình, vận hành hàng triệu chip và máy chủ. Họ cũng kiểm soát mạng lưới cáp quang toàn cầu. Google thậm chí còn thiết kế các thành phần quan trọng như TPU.

Google lấy lại vị thế quan trọng trong cuộc đua AI khi sở hữu năng lực tính toán khổng lồ ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong bảng xếp hạng gần đây về sức mạnh tính toán của AI, Google đã dẫn đầu ngoạn mục. Lợi thế đó đang trở nên quyết định. Dù mô hình AI, chatbot hay công cụ lập trình có tốt đến đâu, nếu không thể cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng và tin cậy cho hàng tỉ người, doanh nghiệp sẽ mất lợi thế cạnh tranh.

Các chuyên gia trong ngành tin rằng mô hình AI hàng đầu sẽ sớm có hiệu suất tương đồng, khoảng cách trong lĩnh vực này ngày càng thu hẹp. Khi đó, lợi thế cạnh tranh thật sự sẽ chuyển từ thuật toán sang khả năng thực thi.

Google đã học được bài học này từ sớm. Đồng sáng lập Larry Page bị ám ảnh bởi tốc độ. Một nghiên cứu của Google năm 2009 nhấn mạnh "tốc độ là vấn đề quan trọng". Nghiên cứu này chỉ ra việc kết quả tìm kiếm chậm đi 400 mili giây đã làm giảm gần 0,5% người dùng và có thể khiến 1% người dùng rời nền tảng. Ở quy mô của Google, con số đó tương đương với hàng tỉ USD.

Với AI, mỗi truy vấn đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn hơn so với một tìm kiếm thông thường. Điều này càng làm tốc độ trở nên quan trọng. Đó là lý do các gã khổng lồ công nghệ đang chi hàng nghìn tỉ USD cho cơ sở hạ tầng.

Google đang chi tiêu nhiều hơn các đối thủ và lợi ích thu được rất rõ ràng. Mảng kinh doanh điện toán đám mây của Microsoft đang phát triển mạnh mẽ, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chững lại khi họ chuyển hướng năng lực sang các công cụ AI. Ngược lại, Google có đủ năng lực tính toán cho cả AI lẫn mảng tìm kiếm. Doanh thu từ điện toán đám mây của công ty tăng vọt 68% trong quý gần nhất, trong khi doanh thu từ tìm kiếm tăng 19%. Song song với đó, Google cũng tăng cường đầu tư cho các dự án AI.

Đây là lý do tại sao Altman lại bị ám ảnh bởi việc tích lũy càng nhiều năng lực tính toán càng tốt, ngay cả khi điều đó đẩy tình hình tài chính của OpenAI đến bờ vực phá sản. Công ty sở hữu ChatGPT đã phải hủy nhiều dự án do không đủ năng lực tính toán. Gần đây, Anthropic cũng gặp phải tình trạng tương tự, giải pháp của họ là mua thêm dịch vụ từ Google.

Theo Business Insider, nếu điện toán là tương lai, thì Google nắm giữ tương lai đó.

Các báo cáo mới nhất cho thấy Google cũng đang chuẩn bị nhiều nâng cấp mạnh mẽ cho AI Gemini trên nền tảng Android. Công ty được cho là đang thử nghiệm việc tích hợp các hiệu ứng động vào trải nghiệm trò chuyện, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp Gemini UX 2.0.

Bên cạnh đó, thiết kế mới cũng mang đến màu sắc tươi sáng hơn, hình nền được cập nhật cho cả chế độ sáng và tối, cùng với các biểu tượng tối giản. Những điều chỉnh này cho thấy nỗ lực của Google trong việc làm cho AI của công ty trở nên nhanh nhạy và hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh.