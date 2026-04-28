Google chuẩn bị 'màn lột xác' cho Gemini

Kiến Văn
28/04/2026 07:13 GMT+7

Bản nâng cấp không chỉ làm mới giao diện mà còn hướng đến việc cải thiện trải nghiệm trò chuyện, giúp Gemini trở nên sống động và "có cảm giác" hơn khi tương tác.

Google đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng trong thiết kế ứng dụng Gemini trên nền tảng Android, không chỉ đơn thuần là làm mới giao diện. Theo thông tin được chia sẻ từ một người dùng giấu tên trên Telegram với phóng viên của Android Authority, Google đang thử nghiệm việc tích hợp các hiệu ứng động vào trải nghiệm trò chuyện, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp Gemini UX 2.0.

Gemini UX 2.0 có thể được giới thiệu vào tháng sau tại I/O 2026

Những thay đổi này sẽ bao gồm hiệu ứng hoạt ảnh chuyển màu gradient đầy màu sắc xuất hiện trên nền khi người dùng gửi truy vấn và trong quá trình AI (trí tuệ nhân tạo) xử lý phản hồi. Thay vì một giao diện tĩnh, ứng dụng sẽ phản ứng theo thời gian thực, cung cấp phản hồi trực quan cho thấy Gemini đang tích cực lắng nghe và xử lý câu trả lời.

Gemini sẽ nhanh hơn, hấp dẫn hơn

Bên cạnh đó, thiết kế mới cũng mang đến màu sắc tươi sáng hơn, hình nền được cập nhật cho cả chế độ sáng và tối, cùng với các biểu tượng tối giản. Những điều chỉnh này cho thấy nỗ lực của Google trong việc làm cho Gemini trở nên nhanh nhạy và hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh.

Giao diện người dùng mới cũng sẽ có nút "Answer now" được đặt ở giữa phía dưới màn hình. Đâu là chức năng đã được giới thiệu từ đầu năm, nhưng vị trí của nó trong thiết kế mới cho thấy Google đang tinh chỉnh cách thức và vị trí hiển thị các thao tác quan trọng.

Hiện tại, thời điểm ra mắt những thay đổi mới trên Gemini vẫn chưa được Google xác định. Tuy nhiên, với việc công ty liên tục cải tiến thiết kế, có khả năng Gemini UX 2.0 sẽ được giới thiệu trong tương lai không xa, đặc biệt là tại sự kiện Google I/O sắp diễn ra vào tháng 5 tới.

ChatGPT 'phản đòn' Gemini với công cụ mới đầy sức mạnh

OpenAI vừa công bố bản nâng cấp mới cho khả năng xử lý hình ảnh của ChatGPT mang tên ChatGPT Images 2.0.

