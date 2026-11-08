Cổng cưới long phụng 'rần rần' mạng xã hội, có cái hàng trăm triệu đồng

Riêng tiền hoa lụa làm cổng cưới là hơn 130 triệu đồng

Hai ngày qua, cổng cưới đẹp lung linh trên đường Hoàng Hữu Nam (P.Long Bình, TP.HCM) với hình ảnh long phụng phun khói trắng và những đóa hoa tú cầu rực rỡ thu hút sự chú ý, viral (lan tỏa) trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Đây là một trong hai đám cưới ở Q.9 (cũ) đang thu hút nhiều người dừng chụp ảnh bởi cổng cưới rực rỡ.

Thợ làm việc trong 2 ngày 2 đêm để hoàn thiện cổng cưới đẹp lung linh trên đường Hoàng Hữu Nam ẢNH: ANH KHÁ CUNG CẤP

Anh Mai Văn Khá, 32 tuổi, Công ty Kha Wedding & Event (đường Lê Văn Khương, P.Tân Thời Hiệp, TP.HCM) xác nhận anh và ê kíp là đơn vị thực hiện cổng cưới ở đường Hoàng Hữu Nam. Cụ thể cổng được thiết kế có kích thước cao khoảng 6m, ngang 15m, 5 chuyến xe tải mới vận chuyển hết số mô hình và nguyên vật liệu này.

Anh và các cộng sự vui và tự hào khi cổng cưới được yêu mến. Tuy nhiên khi có thông tin cho rằng cổng cưới giá 7 triệu đồng, anh không khỏi bất ngờ. Không chia sẻ cụ thể về chi phí thực hiện cổng cưới, anh Khá tiết lộ chỉ riêng tiền hoa lụa sử dụng đã hơn 130 triệu đồng, chưa tính những chi phí khác. Để hoàn thiện công trình, 8 nhân sự đã làm việc trong 2 ngày 2 đêm.

Anh Khá (bên trái) cho biết toàn bộ mô hình được tính toán, cân chỉnh để phù hợp với không gian thực tế, bảo đảm sự hài hòa về kích thước và bố cục ẢNH: ANH KHÁ CUNG CẤP

Cổng cưới long phụng rực rỡ thu hút sự chú ý ẢNH: ANH KHÁ CUNG CẤP

Một trong những điểm đặc biệt của cổng cưới là ở những chi tiết tạo hình rồng, phượng cầu kỳ. Thay vì sử dụng máy móc để tạo hình, ê kíp lựa chọn phương pháp tỉa phôi hoàn toàn bằng tay. "Các chi tiết như đầu rồng, vảy rồng, cánh phượng đều phải tỉa phôi 100% bằng tay. Nếu làm bằng máy, dáng sẽ khá thô, không có độ uốn lượn, mềm mại như mong muốn", anh Khá chia sẻ.

Vì sao có cổng cưới long phụng lên đến cả trăm triệu đồng?

Đi cà phê sáng cuối tuần, chị Nguyễn Bình Chi (đường N8, P.Long Bình, TP.HCM) không bỏ lỡ cơ hội ghi lại hình ảnh một trong những cổng cưới long phụng đang gây chú ý ở gần nhà chị. Chị Chi cho biết khi đi ngang qua, chị ngay lập tức bị thu hút bởi hình ảnh long phụng được tạo hình công phu, màu sắc rực rỡ cùng hiệu ứng phun khói độc đáo.

Cổng cưới long phụng rực rỡ ở Q.9 (cũ) thu hút người dân dừng lại chụp hình, quay video ẢNH: THANH ĐA

"Đẹp quá, ở đây tôi chưa thấy ai làm đám cưới mà cổng cưới đẹp như vậy", chị Chi nói. Theo chị Chi, những chiếc cổng cưới được đầu tư chỉn chu không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian ngày vui của gia đình cô dâu chú rể mà còn mang đến cảm giác trang trọng, ấm cúng.

Anh Đoàn Hữu Thọ, 32 tuổi, Công ty Sumi decor (P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) chuyên trang trí sự kiện khắc tỉa long phụng trong đám cưới, cho biết kinh phí sẽ phụ thuộc vào khách hàng, sở thích, yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng, quy mô của cổng cưới mà anh và đội ngũ sẽ tư vấn, lựa chọn vật liệu phù hợp.

Những cổng cưới mẫu long phụng anh làm có chi phí dao động từ 45 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Đặc biệt, theo anh Thọ những cổng cưới long phụng làm hoàn toàn bằng hoa tươi thì riêng tiền hoa đã hơn 100 triệu đồng.

"Có gia đình thích hoa lụa, có gia đình thích hoa tươi. Các loại hoa đều có thể áp dụng vào, phổ biến như hoa hồng, hoa tú cầu…", anh Thọ nói.

Anh Đoàn Hữu Thọ (bên trái) chụp hình cùng cổng cưới long phụng do anh và cộng sự thực hiện đang viral trên mạng xã hội ẢNH: ANH THỌ CUNG CẤP

Anh Thọ và ê kíp đã lên ý tưởng thực hiện cổng cưới cho nhiều người nổi tiếng, và mới đây là đám cưới ở Q.9 (cũ) đang viral mạng xã hội. Mất 2 tháng từ lên ý tưởng đến khi tác phẩm thành hình, anh Thọ chia sẻ: "Mỗi hình ảnh dùng trong đám cưới đều mang ý nghĩa riêng, chẳng hạn hồng hạc mang biểu tượng chung thủy trong tình yêu".

Nguyễn Lê Hải Yến (30 tuổi), người có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, tiệc cưới (hiện làm việc tại Yen Wedding Planner & Event, TP.HCM) nhận định cổng cưới long phụng đang trở thành lựa chọn được nhiều cô dâu, chú rể ưa chuộng.

Theo Hải Yến, nếu trước đây cổng cưới truyền thống chủ yếu được tạo hình từ hoa, lá, trái cây thì hiện nay, các đơn vị trang trí đã kết hợp thêm nhiều vật liệu, trong đó có mút để tạo hình. "Cách làm mới giúp cổng cưới có quy mô lớn hơn, tạo được điểm nhấn ấn tượng nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống của hình tượng long phụng", Hải Yến chia sẻ.