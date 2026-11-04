Công đoàn phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Ngày 4.11, tại Đắk Lắk, Ban Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Liên đoàn lao động (LĐ) 34 tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 - 2031.

Tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động

Thông tin tại lễ ký kết, đại tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Công đoàn CAND cho biết, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công đoàn CAND được kiện toàn theo mô hình mới. Hiện tổ chức này có 24.970 đoàn viên, sinh hoạt tại 95 công đoàn cơ sở trên cả nước. Trong đó, đoàn viên tại các doanh nghiệp chiếm 78,2%, tại các đơn vị sự nghiệp chiếm 21,8%.

Theo đại tá Thảo, với đặc thù hoạt động trong lực lượng vũ trang, các công đoàn cơ sở trực thuộc đóng quân trên nhiều địa bàn. Vì vậy, việc phối hợp với LĐLĐ các tỉnh, thành phố sẽ giúp nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031 tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ: chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động phong trào thi đua, hoạt động xã hội; trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó, LĐLĐ các tỉnh, thành phố phát huy vai trò nắm bắt tình hình công nhân, người lao động, nhất là tại doanh nghiệp, khu công nghiệp. Công đoàn CAND tăng cường kết nối với các đơn vị chức năng trong lực lượng công an để phối hợp xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự theo quy định.

Hai bên cũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong công nhân, người lao động; tổ chức hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự.

Lấy lợi ích đoàn viên làm thước đo hiệu quả

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đánh giá cao sự chủ động của Ban Công đoàn CAND trong xây dựng chương trình phối hợp với LĐLĐ 34 tỉnh, thành phố.

Theo bà Xương, việc phối hợp trên phạm vi cả nước không chỉ tăng cường mối quan hệ giữa các tổ chức công đoàn mà còn giúp phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực của mỗi bên, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Để chương trình đạt hiệu quả, bà Xương đề nghị các đơn vị duy trì quan hệ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, tôn trọng chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của mỗi bên; ưu tiên những nội dung trực tiếp phục vụ đoàn viên, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình công nhân và quan hệ lao động tại cơ sở; chủ động phòng ngừa, phối hợp giải quyết các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị sớm cụ thể hóa nội dung ký kết thành kế hoạch hằng năm, phân công rõ nhiệm vụ, đầu mối phụ trách và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.