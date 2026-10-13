Thành lập mới 6 Công đoàn Khu công nghiệp ở TP.HCM

Ngày 13.10, Liên đoàn Lao động TP.HCM công bố quyết định thành lập 6 Công đoàn Khu công nghiệp trong bối cảnh sau sáp nhập địa giới hành chính, thành phố có không gian công nghiệp rộng, nhiều doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động.

Hiện, tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao ở TP.HCM có 4.460 doanh nghiệp, khoảng 970.696 lao động với 2.692 công đoàn cơ sở gồm 809.735 đoàn viên, chiếm khoảng 1/3 tổng số đoàn viên công đoàn toàn thành phố.

6 chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp nhận nhiệm vụ tại buổi trao quyết định ẢNH: PHAN DIỆP

Quy mô này đặt ra yêu cầu lớn về đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động như: hỗ trợ đối thoại, thương lượng tập thể, nắm bắt tình hình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, đặc biệt tại khu sản xuất tập trung.

6 đơn vị mang tên Công đoàn Khu công nghiệp số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6 trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM được phân công quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao theo phạm vi xác định.

Các Công đoàn Khu công nghiệp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM; được giao một số nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cấp trên cơ sở theo phân cấp; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản.

Việc thành lập 6 đơn vị mới gắn với chấm dứt hoạt động 8 tổ công tác quản lý địa bàn và tổ công tác quản lý công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp - được lập ra từ ngày 1.7.2025 trong bối cảnh sau sáp nhập địa giới hành chính để duy trì việc quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, phát biểu tại buổi trao quyết định thành lập 6 Công đoàn Khu công nghiệp

ẢNH: PHAN DIỆP

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM nêu ra 9 nhiệm vụ trọng tâm cho 6 Công đoàn Khu công nghiệp. Trong đó nhấn mạnh vào việc nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể... Khẩn trương xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2027.

Thực hiện thực hóa mục tiêu an cư và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Quyết liệt triển khai và hoàn thành chỉ tiêu tổ chức khám sức khỏe cho 1 triệu lượt đoàn viên, người lao động; bảo đảm chương trình đi vào thực chất, có trọng tâm, ưu tiên lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại và lao động nữ.

Chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương, các sở, ngành và doanh nghiệp thúc đẩy các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú an toàn cho công nhân lao động. Xác định việc giải quyết chỗ ở ổn định cho người lao động là đòn bẩy quan trọng để giữ chân nguồn nhân lực cho thành phố.

6 chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp được thành lập mới gồm: Công đoàn Khu công nghiệp số 1 - ông Huỳnh Văn Tuấn. Công đoàn Khu công nghiệp số 2 - ông Nguyễn Thanh Sơn. Công đoàn Khu công nghiệp số 3 - bà Mai Thanh Thảo. Công đoàn Khu công nghiệp số 4 - ông Đào Trần Đông. Công đoàn Khu công nghiệp số 5 - ông Đặng Tấn Đạt. Công đoàn Khu công nghiệp số 6 - ông Nguyễn Trung Ngạn.







