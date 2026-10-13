Việc làm lao động phổ thông ở TP.HCM đang tuyển dụng, lương đến 19 triệu đồng/tháng

Phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ) tổ chức tại các trụ sở và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp - giới thiệu việc làm. Ngày 13.10, có 106 doanh nghiệp đến tuyển dụng trực tiếp với 16.555 vị trí việc làm.

Lao động phổ thông được "săn đón"

Đợt này, vì đang vào mùa cao điểm chuẩn bị cho các đơn hàng cuối năm, phục vụ dịp tết... nên doanh nghiệp đang tuyển dụng nhiều ở các vị trí như lao động phổ thông, thực phẩm đồ uống, kinh doanh, thiết kế, cơ khí, quản lý.

Tại trụ sở chính ở 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, sáng 13.10 có 17 doanh nghiệp tuyển dụng với hơn 2.000 vị trí.

Công ty Vincons cần tuyển khoảng 20.000 lao động ngành cơ điện từ đây đến cuối năm 2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Nổi bật nhất là Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons - Tổng thầu xây dựng thuộc hệ sinh thái Vingroup với số lượng tuyển dụng lớn - hơn 20.000 lao động từ đây đến cuối năm. Mức lương cho các vị trí việc làm, phúc lợi của công ty đưa ra để thu hút người lao động cũng rất ấn tượng, cao hơn khoảng 20% so với thị trường.

Anh Phạm Thế Hải, chuyên viên tuyển dụng của công ty cho biết, đơn vị đang cần tuyển dụng lao động phổ thông và các vị trí chuyên viên, quản lý cao cấp ở khối cơ điện, cụ thể:

Lao động phổ thông, thợ điện, thợ cơ khí, nhân viên điện nước tạm… lương từ 15 - 19 triệu đồng/tháng tùy vị trí. Người lao động làm việc được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.



Lao động cấp trung cần chuyên môn từ cao đẳng trở lên và có kinh nghiệm như vị trí kỹ thuật hiện trường, quản lý vật tư thiết bị, tổ trưởng điện nước tạm… lương từ 30 - 38 triệu đồng/tháng.



Nhân sự cấp cao như trưởng hệ bộ môn điện, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, lương có thể từ 50 - 70 triệu đồng/tháng.



Người lao động làm việc tại các dự án trọng điểm của công ty như ở xã Cần Giờ, xã Hóc Môn, phường Long Bình, Tây Ninh… Công ty đóng bảo hiểm cho người lao động đầy đủ, có ký túc xá cho công nhân làm việc ở công trường. Riêng dự án ở xã Cần Giờ công ty có thêm "phụ cấp biển đảo" 3 triệu đồng/tháng cho lao động thường trú cách công trình trên 50 km.

Tuyển dụng lao động phổ thông kèm nhiều phúc lợi

Tại trụ sở 2 ở 369 đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao có 20 doanh nghiệp tuyển dụng gần 5.000 vị trí và trụ sở 3 ở 764 Cách Mạng Tháng 8, phường Bà Rịa có gần 4.000 vị trí. Trong đó, nhiều công ty tuyển hàng trăm lao động phổ thông, công nhân lương đến 15 triệu đồng/tháng.

Nhiều công ty bên cạnh đẩy mạnh tuyển dụng cũng đưa ra nhiều phúc lợi để thu hút người lao động.

Lao động phổ thông được "săn đón" dịp cuối năm ẢNH: PHAN DIỆP

Đơn cử, Công ty TNHH Cách Anh, tuyển 100 công nhân sản xuất, in, lao động phổ thông không yêu cầu kinh nghiệm, thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng; có nhiều phúc lợi như trợ cấp sữa hằng ngày, lương tháng 13, thưởng hiệu suất, lễ, tết...

Công ty TNHH MTV Thương mại XNK Thái Trang ở phường Bình Thạnh đang cần tuyển 100 lao động phổ thông, công nhân may. Công ty cần người có tay nghề ở các vị trí thợ may, cắt, ủi đồ, thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, có lương tháng 13, hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm.

Chị Thái Thị Ngân, đại diện công ty cho biết: "Đợt này việc tuyển dụng gặp khó khăn, nguồn lao động phổ thông thiếu hụt. Do đó, công ty nhận hỗ trợ đào tạo cho người chưa có tay nghề vào làm việc vẫn được trả lương đến 90%. Công ty cũng không giới hạn cơ hội cho lao động trung niên, yêu cầu từ 18 - 55 tuổi miễn là có đủ sức khỏe làm việc. Đặc biệt, chúng tôi còn tạo cơ hội cho lao động khuyết tật muốn gắn bó công việc".

Công ty Thành Kim Sơn - chuyên kinh doanh các sản phẩm trang thiết bị y tế cho biết đang cần tuyển nhân viên kinh doanh thị trường và tư vấn bán hàng làm việc văn phòng.

Đơn vị không yêu cầu người lao động có kinh nghiệm hay trình độ cao, chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 và có khả năng giao tiếp tốt. Người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hưởng lương tối thiểu 7 triệu đồng/tháng, phụ cấp 1 triệu đồng/tháng và thưởng 2% doanh số.