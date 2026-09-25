Được trao cơ hội, chàng trai tự kỷ làm việc ở khách sạn 5 sao TP.HCM

Tại ngày hội việc làm dành cho người khuyết tật tổ chức ở Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM hôm 23.9, Trần Võ Bảo Khánh (23 tuổi, ở phường Chợ Quán) chia sẻ hành trình trở thành nhân viên của khách sạn quốc tế 5 sao New World.

Khi d oanh nghiệp trao cơ hội việc làm

Bảo Khánh là người khuyết tật trí tuệ (rối loạn phổ tự kỷ). Vì thích tạo ra những món nước ngon, chàng trai đã chọn ngành pha chế tại Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM (phường Xuân Hòa). Thời gian đầu đi học, Khánh gặp khó khăn trong giao tiếp, ghi nhớ, thực hành và cả tự chăm sóc bản thân.

Sau khóa học, trung tâm kết nối với các doanh nghiệp để tìm việc làm cho Khánh và khách sạn New World đã cho anh một cơ hội.

Bảo Khánh cùng mẹ trở lại Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM để chia sẻ câu chuyện đi làm của mình hôm 23.9 Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Thị Thu Ngân, Trưởng bộ phận tuyển dụng của khách sạn cho biết: "Hiện chỗ chúng tôi có 3 nhân viên khuyết tật trí tuệ nhẹ đang làm việc tại bộ phận nhà hàng. Các nhân viên làm việc rất tốt, vui vẻ và nhận được sự ủng hộ lớn từ phía gia đình...".

Khách sạn New World là 1 trong hàng trăm doanh nghiệp ở TP.HCM đang có nhiều chính sách tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật. Cũng trong ngày hội việc làm tổ chức hôm 23.9, có 24 doanh nghiệp tuyển dụng 462 vị trí ưu tiên lao động là người khuyết tật.

Bà Nguyễn Thị Thu Ngân, Trưởng bộ phận tuyển dụng của khách sạn New World Ảnh: Phan Diệp

"Tôi biết mình học chậm hơn nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể đi làm hay có một tương lai tốt đẹp. Tôi mong các doanh nghiệp tiếp tục mở lòng trao cơ hội, tin tưởng và công nhận giá trị lao động của người khuyết tật để họ được thử sức và chứng minh năng lực", Khánh nói, khiến nhiều người tại ngày hội việc làm xúc động, vỗ tay khích lệ.

Làm sao để người khuyết tật chọn đúng nghề?

Được doanh nghiệp trao cơ hội chưa phải là tất cả. Người khuyết tật có nhiều dạng tật, như: khuyết tật vận động, trí tuệ, nghe nói, nhìn… nên sẽ có nhiều khó khăn khác nhau trong quá trình học tập và làm việc. Với những người khiếm thính, người câm điếc, hành trình đó còn gian nan hơn bởi rào cản ngôn ngữ.

Từ thực tế đó, ông Nguyễn Văn Cử, Phó giám đốc Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) cho rằng việc định hướng nghề nghiệp đúng đắn dựa trên đặc điểm hành vi và điểm mạnh của từng dạng khuyết tật là điều quan trọng để người khuyết tật dễ tìm được việc làm.

Ông Nguyễn Văn Cử, Phó giám đốc Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) Ảnh: Phan Diệp

Ông Cử chỉ ra thực trạng có trường hợp phụ huynh định hướng cho con gái bị hạn chế giao tiếp và chậm phát triển trí tuệ đi học thiết kế đồ họa. Theo ông Cử, hướng đi này chưa phù hợp. Ngành thiết kế đồ họa đòi hỏi tính sáng tạo cao. Hiện nay công nghệ AI đã đảm nhận rất nhiều, khiến người có hạn chế về giao tiếp và trí tuệ càng khó tìm việc.

Từ đó, hướng nghiệp cho người khuyết tật cần tư vấn công việc tương thích với hành vi và tâm lý. Ví dụ, người chậm phát triển trí tuệ làm rất tốt công việc buồng phòng trong khách sạn. Vì đặc điểm của họ là thực hiện các công việc lặp đi lặp lại mà không cảm thấy nhàm chán, làm việc rất vui vẻ và ổn định...

Ông Nguyễn Văn Ngoan chia sẻ tại tọa đàm mang chủ đề kết nối doanh nghiệp với người lao động khuyết tật Ảnh: Phan Diệp

Về phía Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM, đơn vị cho biết đang thực hiện mô hình đào tạo và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật với 4 mắt xích quan trọng.

Thứ nhất, địa phương rà soát, nắm nhu cầu và kết nối người lao động có nhu cầu việc làm.



Thứ hai, các đơn vị dịch vụ việc làm kết nối với thị trường lao động, doanh nghiệp và thông tin tuyển dụng.



Thứ ba, trung tâm và các cơ sở đào tạo đánh giá khả năng, tư vấn nghề nghiệp, đào tạo và chuẩn bị kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là người khuyết tật.



Thứ tư, doanh nghiệp trực tiếp đưa ra nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu về kỹ năng, vị trí việc làm và tiếp nhận người lao động phù hợp.



Ông Nguyễn Văn Ngoan - Phó giám đốc, phụ trách trung tâm cho biết: "Để hỗ trợ doanh nghiệp, trung tâm cũng sẽ bố trí nhân sự theo dõi, nhận ý kiến phản hồi, đánh giá về người lao động nhận được việc làm, tiếp tục đồng hành lâu dài. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã giới thiệu việc làm cho hơn 200 người khuyết tật, trong đó khoảng 30% đạt được việc làm ổn định".