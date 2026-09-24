Người khuyết tật có khó đi xin việc?

Rào cản và định kiến

Trước khi làm chuyên viên đào tạo cho một công ty giáo dục tại TP.HCM và giảng viên thỉnh giảng tại Viện Ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục, Th.S Thạch Trần Bạch Long (29 tuổi) nhận về hơn 10 lần từ chối từ nhà tuyển dụng. Là người bạch tạng, thị lực kém và ngoại hình đặc biệt, Long khó tìm được việc làm.

Người lao động khuyết tật đến ngày hội việc làm sáng 22.9 ẢNH: PHAN DIỆP

Theo Th.S Long, nguyên nhân doanh nghiệp (DN) "đóng cửa" với người khuyết tật (NKT) là sự e ngại về năng lực thực tế. DN băn khoăn liệu thị lực kém có khiến Long gặp khó khăn khi đứng lớp, quản lý học sinh, sử dụng công nghệ hay xử lý các việc đa nhiệm hay không. "Ngoại hình đặc biệt của tôi cũng là rào cản. Có đơn vị từng thẳng thắn nói với tôi, họ thà chọn một ứng viên bình thường cho an toàn, thay vì mất thời gian kiểm chứng hay thử nghiệm năng lực của một NKT", Long chia sẻ.

Còn anh Văn Hoàng (24 tuổi, ở P.Gia Định, TP.HCM), một người câm điếc có tay nghề làm trang sức đá, lại bị DN từ chối vì khó giao tiếp.

Mọi khó khăn đều có giải pháp

Ông Nguyễn Văn Cử, Phó giám đốc Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD), cho rằng: "Tất cả những lo lắng của DN do trước đó họ chưa từng tiếp xúc, chưa có kinh nghiệm làm việc với người câm điếc. Thực ra, tất cả đều có giải pháp".

Với kinh nghiệm từng tư vấn cho nhiều DN tuyển dụng NKT vào làm việc, ông Cử chia sẻ thêm: "Ở khâu phục vụ khách hàng, có thể dùng thiết bị công nghệ (máy tính bảng cho khách chọn món), biển hiệu thông báo với nhân viên khiếm thính hoặc kết hợp hình ảnh và ngôn ngữ ký hiệu".

Cũng là NKT từng gõ cửa nhiều nhà tuyển dụng cách đây hơn 20 năm, ông Cử cho rằng: "So với trước đây, hiện các DN rất sẵn sàng tuyển dụng NKT vào làm việc. Chưa kể, TP.HCM là địa phương đi đầu cả nước về các chính sách và tạo cơ hội việc làm mở rộng cho NKT".

Đơn cử, ngày hội việc làm dành cho NKT hôm 22.9 tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM, có 24 DN đăng ký tuyển dụng 462 lao động là NKT. Những con số này cho thấy nhu cầu tuyển dụng NKT của DN là có. Ông Nguyễn Văn Ngoan, Phó giám đốc, phụ trách trung tâm này, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã giới thiệu việc làm cho hơn 200 NKT, trong đó khoảng 30% đạt được việc làm ổn định".

Theo Th.S Bạch Long, sau những lần bị nhà tuyển dụng từ chối, anh tìm cách chứng minh năng lực của mình với nhà tuyển dụng. Long chủ động tham gia các dự án xã hội để tích lũy kinh nghiệm làm việc thực chiến và đưa vào hồ sơ ứng tuyển; tổ chức các lớp học miễn phí để rèn luyện bản lĩnh giảng dạy. Song song đó, Long đăng ký học thêm các kỹ năng và chứng chỉ đặc thù, tăng độ tin tưởng đối với nhà tuyển dụng.

Câu chuyện "tự chứng minh năng lực" của Bạch Long cũng là điều ông Nguyễn Văn Cử muốn nhắn nhủ đến NKT: "Xã hội, nhà nước, DN và các trung tâm luôn sẵn sàng đồng hành, nhưng sự quyết tâm và tinh thần sẵn sàng của chính NKT mới là chìa khóa giúp các em vượt qua mọi rào cản".