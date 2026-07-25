'Tựa đôi tay - Vững đôi chân' hỗ trợ người khuyết tật phát triển kinh tế

Ngày 25.7, tại thành phố Huế, Trung tâm Nghiên cứu phát triển hòa nhập (RCI), Liên danh Vì sự hòa nhập của người khuyết tật (AAI) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện hội chợ và tọa đàm chia sẻ mô hình sinh kế hỗ trợ người khuyết tật với chủ đề "Tựa đôi tay - Vững đôi chân".



Tọa đàm đã đưa đến những câu chuyện phát triển kinh tế của những người khuyết tật tại các địa phương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây là chuỗi hoạt động thuộc Dự án hòa nhập 1 do Chính phủ Mỹ tài trợ, hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam sau chiến tranh gồm Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Dự án được triển khai dưới sự quản lý của Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo đại biểu đến từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, NACCET, Sở Y tế thành phố Huế, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị; các thành viên thuộc tổ chức của người khuyết tật, doanh nghiệp, trung tâm đào tạo dạy nghề, hướng nghiệp và xúc tiến việc làm đến từ 3 tỉnh, thành phố nói trên.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đức Hùng, Phó tổng giám đốc NACCET, Trưởng ban quản lý Dự án hòa nhập, cho biết đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ trong việc hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học sau chiến tranh.

Ông Trần Đức Hùng, Phó tổng giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ông Trần Đức Hùng, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm bảo đảm các quyền lợi chính đáng của người khuyết tật. Trong đó, sinh kế và việc làm được xác định là một trong những yếu tố then chốt.

Đối với người khuyết tật, cơ hội tiếp cận công việc phù hợp với năng lực lại càng có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò là chiếc chìa khóa mở ra sự hòa nhập cộng đồng bền vững.

Đây là dịp để những người khuyết tật tiếp cận công việc phù hợp ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ông Hùng, các mô hình sinh kế thực tế như chăn nuôi hay mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh hộ gia đình do RCI và các thành viên Liên danh AAI triển khai tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đã chứng minh hiệu quả.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh về thông điệp "Tựa đôi tay - Vững đôi chân" thể hiện ý nghĩa sâu sắc. "Tựa đôi tay" đại diện cho sự đồng hành của Nhà nước, các tổ chức phát triển, doanh nghiệp và cộng đồng; "Vững đôi chân" là mục tiêu giúp người khuyết tật tự tin, tự chủ trong phát triển kinh tế và tham gia thị trường lao động.

Những câu chuyện truyền cảm hứng

Trong khuôn khổ sự kiện, những người khuyết tật cùng đại diện các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tham quan, trải nghiệm gian hàng giới thiệu sản phẩm của người khuyết tật và gian hàng của các doanh nghiệp; tham dự các phiên tọa đàm chia sẻ mô hình sinh kế, tìm hiểu cơ hội học nghề và cập nhật chính sách, xu hướng thị trường việc làm.

Các phiên tư vấn trực tiếp giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người lao động đã giúp nhiều người khuyết tật xây dựng kế hoạch sinh kế cụ thể.

Chương trình cũng mang đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng từ những tấm gương vượt khó vươn lên.

Tại các gian hàng, có câu chuyện của ông Mai Đình Liêm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hảo Phú Gia, đơn vị chuyên về thời trang và may đo vest, đồng phục tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Mai Đình Liêm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hảo Phú Gia ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Liêm kể rằng, từ nhỏ ông đã gặp biến cố cơ thể chậm phát triển, biến chứng teo cơ rồi dẫn đến vôi hóa cột sống, lưng gù. Dù đi lại khó khăn và gia đình nghèo khó, ông vẫn kiên trì học xong THPT rồi học nghề may tại Đà Nẵng.

Để nâng cao trình độ, ông tiếp tục vào miền Nam làm việc tại các công ty lớn, trở thành kỹ thuật viên cắt may giỏi. Năm 2003, ông trở về Đà Nẵng chăm sóc cha mẹ già yếu và tiếp tục phát triển tiệm may.

Năm 2010, ông thành lập công ty may mặc, trở thành đối tác cung cấp đồng phục cho nhiều cơ quan, trường học ở Đà Nẵng. Khi cơ sở đi vào hoạt động ổn định, ông Liêm bắt đầu tiếp nhận dạy nghề miễn phí, hỗ trợ cho nhiều thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.

Câu chuyện của ông Liêm truyền cảm hứng cho những người khuyết tật tham gia chương trình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Với những cống hiến và tay nghề xuất sắc, năm 2013, ông Liêm vinh dự nhận giải thưởng "Bàn tay vàng" tại Hà Nội do Hội Người mẫu Việt Nam trao tặng.

Chia sẻ với PV Thanh Niên tại sự kiện, ông Mai Đình Liêm bộc bạch: "Là người khiếm khuyết, tôi hiểu khó khăn lớn nhất khi bắt đầu chính là sự tự ti, sức khỏe hạn chế và mặc cảm xã hội. Đó là rào cản rất lớn. Tôi mong rằng thông qua chương trình hôm nay, những người khuyết tật nếu có điều kiện sức khỏe phù hợp hãy cố gắng nỗ lực vươn lên để chủ động hòa nhập cộng đồng".