TP.HCM: Đặt mục tiêu vận động 35 tỉ đồng chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi

Ngày 15.7, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng 125 đại biểu.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM gồm 45 ủy viên ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM; 3 phó chủ tịch chuyên trách gồm bà Nguyễn Thị Kim Oanh, bà Trần Thúy Ái và bà Nguyễn Thanh Thu.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM phát biểu tại đại hội ẢNH: HOÀI NHIÊN

Giai đoạn 2021 - 2025, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM (cũ) vận động và phối hợp nguồn lực trị giá hơn 90,4 tỉ đồng, đạt 226,17% so với chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra. Nguồn lực được tập trung cho các chương trình dạy nghề, tạo việc làm, học bổng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phương tiện đi lại và sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Trong đó, hội tổ chức 30 lớp nghề, đào tạo 368 học viên, có 139 người có việc làm; trao 4.739 suất học bổng; hỗ trợ 753 xe lăn, xe lắc và 363 xe đạp; chăm sóc sức khỏe cho 40.784 lượt người với kinh phí hơn 25,7 tỉ đồng.

Từ tháng 6.2022 - 6.2025, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương (cũ) vận động tiền mặt và hiện vật trị giá 11,3 tỉ đồng, tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 30.304 lượt người với tổng kinh phí hơn 11 tỉ đồng.

Hội còn phối hợp tổ chức các hoạt động trợ giúp cho 32.231 lượt người, với tổng giá trị tiền và hiện vật hơn 22,6 tỉ đồng. Các chương trình chủ yếu gồm hỗ trợ y tế, giáo dục, cải thiện sinh hoạt, sinh kế, việc làm và thiết bị công nghệ thông tin.

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội ẢNH: HOÀI NHIÊN

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM (được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương cũ) đặt mục tiêu vận động 35 tỉ đồng, triển khai các chương trình trợ giúp 70.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Hội tập trung vào các suất học bổng, dạy nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe và chuyển đổi số. Các chỉ tiêu chính gồm trao 2.000 suất học bổng; đào tạo nghề cho 70 học viên mỗi năm, phấn đấu 60% học viên tốt nghiệp có việc làm; tổ chức 15 đợt khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 30.000 người; phát triển thêm 4 chi hội và 80 hội viên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam đánh giá Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM đã có một nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi, sáng tạo, hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn.

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: HOÀI NHIÊN

Với nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông đề nghị hội củng cố tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hướng về cơ sở; đổi mới vận động nguồn lực, mở rộng hợp tác; đẩy mạnh dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và chuyển đổi số cho người khuyết tật.

Phát biểu tại đại hội, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị hội tập trung kiện toàn mạng lưới cơ sở, chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững. Đồng thời, hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn lực.

Ông khẳng định lãnh đạo TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hội thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát huy truyền thống “thành phố nghĩa tình”.