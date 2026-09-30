Ngành nào ở TP.HCM đang tuyển dụng nhiều, người lao động dễ tìm việc làm?

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ) vừa thông tin về nhu cầu người tìm việc - việc tìm người tháng 9.2026 theo tiêu chí 27 nhóm ngành nghề.

Trong đó, có đến 21/27 nhóm ngành đang thiếu hụt nguồn lao động như: sản xuất - kỹ thuật (vận hành máy), thương mại - bán hàng, tài chính - ngân hàng, xây dựng, logistics...

21/27 ngành nghề thiếu người lao động

Người lao động trao đổi với nhà tuyển dụng tại ngày hội việc làm ở TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao với 26.533 vị trí, trong khi số người tìm việc giảm từ 21.035 người trong tháng 8 xuống còn 17.686 người trong tháng 9. Ba nhóm ngành được doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhất gồm:

Đầu tiên là nhóm ngành vận hành máy, lao động kỹ thuật tuyển 4.397 vị trí, trong khi chỉ có 2.488 người tìm việc.

Thứ hai là nhóm ngành kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử tuyển 3.674 vị trí; số người tìm việc 2.139 người.

Thứ ba là nhóm ngành may, dệt, da giày tuyển 2.531 vị trí và có 2.393 người tìm việc.

Đợt này, các ngành như tài chính, xây dựng... đều có nhu cầu tuyển dụng cao, với hơn 1.400 vị trí việc làm mỗi ngành nhưng nguồn cung lao động thiếu đến 1/3 so với nhu cầu.

Xét về trình độ, người lao động chưa qua đào tạo bằng cấp, cụ thể là lao động chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật có nhiều cơ hội việc làm nhất, với 10.399 vị trí việc làm trống nhưng chỉ có hơn 6.000 người tìm việc.

Lao động trình độ đại học đợt này cũng có nhiều cơ hội, cạnh tranh ít hơn khi nhu cầu tuyển dụng (7.581 vị trí) cao hơn số người tìm việc (5.409 người).

Cơ hội việc làm cho người lao động dồi dào trong 3 tháng cuối năm Ảnh: Phan Diệp

Nhu cầu tuyển dụng tăng dịp cuối năm

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM dự báo: "Trong thời gian tới, nhu cầu tuyển dụng tiếp tục duy trì ở mức cao, nhất là tại các nhóm ngành bán hàng - thương mại điện tử, logistics - kho vận, dệt may, sản xuất tiêu dùng và dịch vụ ăn uống/giải trí".

Thực tế này gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh cuối năm và chuẩn bị hàng hóa phục vụ dịp tết. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng và có giải pháp phù hợp để thu hút, giữ chân lao động; người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng và nắm bắt cơ hội việc làm phù hợp.

Báo cáo cũng cho biết, trong tháng 9 trung tâm đã hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 5.957 người lao động có nhu cầu học nghề. Đồng thời thường xuyên cập nhật lịch khai giảng các khóa đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo vào phần mềm học nghề, phục vụ công tác tư vấn và hỗ trợ người lao động học nghề...



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