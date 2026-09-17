Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều công việc mới, lạ, lương cao

Tuyển dụng tư vấn phi chính phủ/phi lợi nhuận lương hàng ngàn USD

Tại trang careerviet.vn, Tổ chức Vận động sức khỏe toàn cầu (GHAI) đang tuyển dụng vị trí tư vấn chính sách và vận động chính sách để hỗ trợ thúc đẩy các chính sách an toàn giao thông dựa trên bằng chứng khoa học tại Việt Nam.

Công việc này khi đăng tuyển có tên gọi là "Chuyên viên tư vấn chính sách và vận động chính sách - Chương trình An toàn giao thông", lĩnh vực tư vấn phi chính phủ/phi lợi nhuận". Mức lương mà tổ chức này đưa ra là 54.000-60.000 USD/năm, tức khoảng 4.500-5.000 USD/tháng.

Theo đó, công việc cụ thể là hoàn thành các sản phẩm kỹ thuật và tư vấn bằng văn bản theo yêu cầu, đồng thời làm việc với vai trò chuyên gia tư vấn kỹ thuật.

Sinh viên tìm hiểu việc làm trong một ngày hội tuyển dụng ẢNH: MỸ QUYÊN

Các lĩnh vực trọng tâm có thể bao gồm: các yếu tố rủi ro hành vi của người tham gia giao thông, an toàn phương tiện, hạ tầng giao thông, thực thi chính sách và các ưu tiên an toàn giao thông dựa trên bằng chứng khác phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Về bằng cấp, yêu cầu ứng viên có bằng cử nhân, ưu tiên bằng thạc sĩ hoặc cao hơn trong các lĩnh vực y tế công cộng, chính sách công, luật, phát triển quốc tế, truyền thông hoặc các ngành liên quan; thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt cấp độ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, vị trí này đòi hỏi có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế liên quan đến chính sách công, vận động chính sách, y tế công cộng, quản trị, truyền thông, phát triển quốc tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Đồng thời có năng lực thực tế trong việc kết nối và làm việc hiệu quả với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội dân sự, giới học thuật, báo chí truyền thông, các nhóm chuyên gia kỹ thuật và các bên liên quan khác; kỹ năng giao tiếp, có khả năng diễn đạt các vấn đề phức tạp một cách rõ ràng, khéo léo và mang tính ngoại giao tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau; kỹ năng điều phối, kết nối, hợp tác, quản lý mối quan hệ và tổ chức công việc tốt.

Những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, có thể làm từ xa

Thị trường lao động thời gian qua cũng đang vận hành nhiều công việc không nằm trong danh mục các công việc quen thuộc truyền thống, với những yêu cầu cao về tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ và có thể làm việc từ xa.

Cụ thể, Công ty TNHH Giải pháp và công nghệ Diệp Anh đang tuyển vị trí sản xuất video/sáng tạo video tự do theo dự án, có khả năng phụ trách trọn gói A–Z cho dự án sản xuất video quảng cáo sản phẩm chăm sóc gia đình. Từ khâu lên ý tưởng, kịch bản, quay phim cho đến dựng video và hậu kỳ hoàn chỉnh cho từng chiến dịch hoặc yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Để thực hiện được công việc này, ứng viên phải chủ động tìm diễn viên, bối cảnh và các nguồn lực cần thiết cho buổi quay; có kinh nghiệm sản xuất video ngắn, video quảng cáo hoặc video giới thiệu sản phẩm. Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh, chăm sóc gia đình, gia dụng, mỹ phẩm hoặc hàng tiêu dùng; có khả năng làm việc độc lập và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đầu ra.

Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều công việc liên quan đến sáng tạo nội dung, yêu cầu ứng dụng AI. Sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông đa phương tiện, quay phim, đồ họa... sẽ có lợi thế ẢNH: MỸ QUYÊN

Bitex (nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam) cũng đang tuyển chuyên viên quay dựng video và chỉnh sửa hậu kỳ của các ấn phẩm quảng cáo trên nền tảng chính là TikTok.

Công việc cụ thể là đề xuất các ý tưởng, sáng tạo liên quan đến kịch bản và công tác quay dựng nhằm mang lại hiệu quả; biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh YouTube, Facebook, TikTok…; thiết kế tạo hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video.

Ứng viên phải nắm bắt xu hướng và chính sách nền tảng thương mại điện tử, tối ưu hóa video cho các nền tảng mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến. Xử lý, tạo hiệu ứng video, thu âm lồng tiếng để sáng tạo nội dung hấp dẫn, thu hút người xem

Công việc này yêu cầu tốt nghiệp từ CĐ chuyên ngành liên quan đến quay phim, dựng phim, có khả năng sáng tạo, chủ động trong công việc, có thể làm việc theo nhóm.

Trong khi đó, Công ty TNHH Dược Hunmed tuyển nhân viên video animation (sản xuất đồ họa truyền thông) với công việc thiết kế và xây dựng các chuyển động video theo yêu cầu gồm phim hoạt hình, đồ họa thông tin, phim quảng cáo, video mạng xã hội…, lương cao nhất là 17 triệu đồng/tháng.

Yêu cầu kết quả hiệu ứng hình ảnh, kiểu chữ, âm thanh và chuyển động mượt mà để truyền tải thông điệp một cách trực quan, thu hút; chủ động sáng tạo và nhạy bén xu hướng; cập nhật các phong cách chuyển động hiện đại: thiết kế phẳng, 2.5D, kiểu chữ động, hoạt hình biến hình… Đặc biệt là phải ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc.

Tuy nhiên công việc này chỉ nhận nam, tốt nghiệp ĐH và không giới hạn độ tuổi.

Cũng liên quan đến sản xuất video bằng các công cụ AI, Công ty Cổ phần tập đoàn KIDO tuyển vị trí video edit, công việc là sản xuất video AI cho khách hàng theo bản tóm tắt sáng tạo đã được duyệt. Cụ thể là thiết kế, dựng đồ họa chuyển động và hoạt hình, biên tập và hoàn thiện hậu kỳ…

Ứng viên cần có khả năng tự quản lý tiến độ nhiều dự án song song, có tư duy hệ thống, chủ động cập nhật công nghệ AI mới và sẵn sàng thử nghiệm.

Ngoài thu nhập cứng hàng tháng, công việc này còn được thưởng KPI và tháng 13, được trang bị laptop và công cụ hỗ trợ làm việc. Về bằng cấp, chỉ cần tốt nghiệp CĐ.

Công ty TNHH Đầu tư và công nghệ AVG tuyển vị trí AI Artist/AI Visual (người sáng tạo nghệ thuật/hình ảnh bằng công cụ AI), kết hợp với tư duy mỹ thuật để tạo ra hình ảnh, nghệ thuật ý tưởng, hoặc nội dung truyền thông theo yêu cầu của dự án; có thể làm việc từ xa.

Theo công ty này, đây không đơn thuần là công việc sáng tạo hình ảnh. Yêu cầu quan trọng nhất là duy trì sự nhất quán của nhân vật xuyên suốt toàn bộ sản phẩm. Nếu nhân vật trông như một người khác ở các khung kế tiếp, sản phẩm sẽ không đạt yêu cầu.

Công việc này yêu cầu ứng viên tốt nghiệp ĐH trở lên, có kinh nghiệm sử dụng các công cụ AI tạo ảnh để chuyển các khung truyện Webtoon (truyện tranh cuộn dọc) thành những hình ảnh chân thực như một cảnh phim được quay với diễn viên thật. Thu nhập sẽ được trả theo dự án, thanh toán theo giai đoạn.