Những ngành nào đang 'dẫn dắt' nhu cầu tuyển dụng?

Tập đoàn Navigos vừa công bố Báo cáo thị trường tuyển dụng quý 2, được tổng hợp từ dữ liệu tin đăng tuyển dụng và hành vi tìm việc thực tế trong giai đoạn quý 2 năm 2024 đến quý 2 năm 2026 của hơn 19.000 doanh nghiệp và hơn 689.000 ứng viên trên nền tảng VietnamWorks.

Chỉ số tuyển dụng từ quý 2 năm 2024 sẽ được lấy làm chuẩn (100 điểm) để phản ánh mức thay đổi tương đối của nhu cầu tuyển dụng theo thời gian.

Hai thành phố lớn cùng "khát" nhân lực ở lĩnh vực nào?

Theo báo cáo này, nếu trong quý 1, TP.HCM là địa phương ghi nhận tốc độ phục hồi nổi bật thì sang quý 2, Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng tuyển dụng. Chỉ số tuyển dụng của Hà Nội trong quý 2.2026 đạt 130,8 điểm, tăng 30,8% so với quý 2.2024 và 24,6% so với cùng kỳ năm 2025, vượt TP.HCM với chỉ số 121,7 điểm và mức tăng 17,6% so với quý 2.2025.

Sinh viên tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong một ngày hội việc làm ẢNH: MỸ QUYÊN

Bà Chu Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc tài chính và pháp chế Navigos Group, nhận định từ thông tin quý 2, có 3 nhóm ngành dẫn dắt nhu cầu tuyển dụng trên toàn quốc gồm kinh doanh - bán hàng, kế toán - kiểm toán và kiến trúc - xây dựng.

Cụ thể, kiến trúc - xây dựng tiếp tục là ngành bứt phá mạnh nhất trong dài hạn, trong khi đó, nhóm ngành tiếp thị - quảng cáo - truyền thông giảm mạnh nhất, 3 bậc so với quý 1.

Bức tranh tuyển dụng cũng cho thấy sự khác biệt rõ nét giữa 2 trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Tại Hà Nội, top 3 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất vẫn là kinh doanh - bán hàng, kế toán - kiểm toán và kiến trúc - xây dựng, tương tự bức tranh toàn quốc. Đáng chú ý, công nghệ thông tin - viễn thông xếp vị trí 4, cao hơn một bậc so với toàn quốc và cao hơn 2 bậc so với TP.HCM.

Ngược lại, cơ cấu tuyển dụng tại TP.HCM có sự dịch chuyển rõ hơn về các ngành phục vụ hoạt động kinh doanh và thương mại. Trong đó, kế toán - kiểm toán vươn lên dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng, vượt qua kinh doanh - bán hàng. Tiếp thị - quảng cáo - truyền thông từ vị trí thứ 9 toàn quốc thì tại TP.HCM đứng vị trí thứ 3, trở thành một trong 3 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nổi bật của TP.HCM.

"Nhìn chung, kinh doanh - bán hàng và kế toán - kiểm toán vẫn là 2 nhóm ngành dẫn dắt nhu cầu tuyển dụng ở cả 2 thị trường. Hà Nội có xu hướng tập trung nhiều hơn vào công nghệ thông tin - viễn thông, ngân hàng & dịch vụ tài chính, kiến trúc - xây dựng, trong khi TP.HCM nổi bật với kế toán - kiểm toán, tiếp thị - quảng cáo - truyền thông và hậu cần - xuất nhập khẩu - kho vận", bà Ngọc Hạnh cho hay.

Chênh lệch cung - cầu ở nhiều nhóm ngành

Tuy nhiên, khi so sánh thứ hạng nhu cầu tuyển dụng với mức độ cạnh tranh giữa các ứng viên, dữ liệu từ báo cáo này cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa cung và cầu lao động ở nhiều nhóm ngành.

Đáng chú ý, tiếp thị - quảng cáo - truyền thông là ngành có mức độ cạnh tranh giữa các ứng viên cao nhất toàn quốc, trong khi nhu cầu tuyển dụng chỉ xếp thứ 9. Điều này cho thấy số lượng ứng viên cạnh tranh cho mỗi cơ hội việc làm trong ngành này đang ở mức rất cao.

Tương tự, hậu cần- xuất nhập khẩu - kho vận, nhân sự - tuyển dụng, hành chính văn phòng và dịch vụ khách hàng cũng ghi nhận mức độ cạnh tranh ứng viên cao hơn đáng kể so với quy mô tuyển dụng.

Ở chiều ngược lại, kinh doanh - bán hàng, kế toán - kiểm toán, kiến trúc - xây dựng và sản xuất đều nằm trong top 4 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, nhưng mức độ cạnh tranh giữa các ứng viên lại thấp hơn. "Điều này cho thấy các doanh nghiệp trong những lĩnh vực này vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn ứng viên phù hợp, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hơn cho người tìm việc có chuyên môn và kinh nghiệm", bà Ngọc Hạnh đánh giá.

Theo bà Hạnh, quý 3 thường là giai đoạn nhiều doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng nhằm hoàn thành kế hoạch nhân sự cho cả năm. Đây cũng là thời điểm người lao động có thể gia tăng lợi thế cạnh tranh nếu chuẩn bị sớm. Chính vì thế, người tìm việc, trong đó có sinh viên mới tốt nghiệp, nên ưu tiên theo dõi xu hướng tuyển dụng và mức độ cạnh tranh của từng ngành, thay vì chỉ quan tâm đến mức lương.

"Đặc biệt, cần chủ động bổ sung các kỹ năng được tuyển dụng nhiều hiện nay như kỹ năng ứng dụng AI, phân tích dữ liệu, ngoại ngữ, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng hồ sơ nghề nghiệp nổi bật, thể hiện rõ năng lực và thành tích trên các nền tảng tuyển dụng. Nếu đã có từ 3 năm kinh nghiệm, đặc biệt ở những ngành đang mở rộng nhu cầu nhân sự quản lý cấp trung, người lao động nên chủ động chuẩn bị cho các vị trí quản lý để ứng tuyển", bà Chu Thị Ngọc Hạnh chia sẻ.