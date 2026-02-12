Việt Nam sẽ là quốc gia ứng dụng AI toàn diện hàng đầu khu vực?

Mới đây, tại TP.HCM, tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Abu Dhabi (UAE) cùng liên danh FPT Corporation và Việt Thái Group đã ký thỏa thuận hợp tác khung về phát triển năng lực AI có chủ quyền và hạ tầng điện toán đám mây tại Việt Nam.

Mục tiêu của thỏa thuận là thúc đẩy Việt Nam trở thành quốc gia AI-native (ứng dụng AI toàn diện) hàng đầu khu vực và cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ chủ quyền dữ liệu và an toàn an ninh số.

Thỏa thuận hợp tác khung về phát triển năng lực AI có chủ quyền và hạ tầng điện toán đám mây tại Việt Nam có mục tiêu thúc đẩy Việt Nam trở thành quốc gia AI-native (ứng dụng AI toàn diện) hàng đầu khu vực ẢNH: M.C

Tại lễ ký kết, các đối tác bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo tiền đề cho các trung tâm dữ liệu siêu quy mô (hyperscale) và điện toán đám mây công cộng phát triển, khẳng định vị thế Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực về phát triển hạ tầng AI.

Được biết, thỏa thuận này cam kết đầu tư theo mức độ tiêu thụ lên tới 1 tỉ USD. Cụ thể, FPT Corporation đóng góp năng lực kỹ thuật, Việt Thái Group đóng góp về năng lực chiến lược, G42 đóng góp về năng lực hạ tầng AI.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ triển khai hạ tầng điện toán đám mây quy mô lớn tại 3 trung tâm dữ liệu trọng điểm ở Việt Nam, cung cấp các dịch vụ AI và đám mây hiệu năng cao nhằm hỗ trợ vận hành các hệ thống cho cả khu vực công và tư nhân.

Thông qua hạ tầng này, Việt Nam sẽ sở hữu nền tảng kỹ thuật vững chắc để triển khai các sáng kiến AI quốc gia trong cả khu vực công và tư nhân, từ đó số hóa các dịch vụ và ứng dụng những giải pháp AI được thiết kế riêng theo các mục tiêu ưu tiên của đất nước.

Được biết, bên cạnh việc phát triển hạ tầng, hợp tác này còn bao gồm các chương trình đào tạo kỹ năng AI và phát triển nguồn nhân lực, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI trong các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu đào tạo.