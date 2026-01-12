Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ

Giải thưởng 1 triệu USD tôn vinh sản phẩm, giải pháp AI Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
12/01/2026 19:10 GMT+7

Âu Lạc Grand Prize - giải thưởng công nghệ có giá trị 1 triệu USD chính thức được khởi động nhằm tôn vinh các sản phẩm, giải pháp AI do người Việt phát triển và làm chủ, tạo tác động tích cực, lâu dài cho kinh tế - xã hội.

Tại lễ công bố giải thưởng chiều 12.1, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, đã chia sẻ rõ lý do ra đời của giải thưởng được xem là lớn bậc nhất trong lĩnh vực AI tại Việt Nam hiện nay.

Công bố giải thưởng 1 triệu USD khơi dậy khát vọng AI chủ quyền Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, phát biểu tại lễ công bố giải thưởng

ẢNH: THU HẰNG

Chủ tịch FPT cho biết: "Giải thưởng này có giá trị tương đương Nobel, nhưng chúng tôi không so sánh với Nobel hay Turing (giải thưởng của ngành khoa học máy tính). Điều chúng tôi muốn là một giải thưởng dành cho người Việt. Đất nước chúng ta rất cần một AI chủ quyền Việt Nam. Lịch sử dân tộc cho thấy, muốn bảo vệ đất nước, chúng ta phải làm chủ công nghệ, phải có AI chủ quyền".

Theo ông Bình, nếu tất cả các lập trình viên dùng các giải pháp quốc tế thì toàn bộ các công nghệ của đất nước sẽ "ra ngoài" ngay từ đầu. Khi các cơ quan công quyền muốn nâng cao năng suất lao động bằng các nền tảng của nước ngoài thì dữ liệu, công việc cũng theo đó "ra nước ngoài". Ngay cả những ý tưởng lớn của giới trẻ, khi chưa kịp hoàn thiện, đã phải phụ thuộc vào hệ sinh thái công nghệ bên ngoài. 

Giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm, giải pháp AI do người Việt phát triển và sở hữu, có khả năng tạo ra tác động mạnh mẽ, bền vững cho kinh tế - xã hội. Giải thưởng dự kiến trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ 2026.

Bên cạnh 1 triệu USD tiền thưởng, cá nhân và tổ chức đoạt giải còn nhận được sự đồng hành lâu dài thông qua cố vấn chiến lược, hỗ trợ chuyên môn và kết nối mở rộng ra thị trường quốc tế từ Liên minh AI Âu Lạc, Tập đoàn FPT và các đối tác của giải thưởng.

Giải thưởng mở cổng đăng ký trực tuyến từ tháng 3, kết thúc nhận hồ sơ vào tháng 7. Vòng chung khảo vào tháng 10 và lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và các tổ chức có trưởng nhóm phát triển sản phẩm, giải pháp là người Việt, không phân biệt độ tuổi hay lĩnh vực hoạt động. Các cá nhân, tổ chức tham gia phải cam kết sản phẩm, giải pháp dự thi là tài sản trí tuệ hợp pháp, do người Việt phát triển, sở hữu và khai thác theo đúng quy định pháp luật.

Liên minh AI Âu Lạc được thành lập vào tháng 6.2025, quy tụ hơn 20 cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học, cùng chung mục tiêu phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có khả năng xử lý tiếng Việt chính xác, tự nhiên, phù hợp với văn hóa và bản sắc Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Tin liên quan

Đội Converged trở thành quán quân 'A.I thực chiến', chinh phục 1 triệu USD từ Techcombank

Đội Converged trở thành quán quân 'A.I thực chiến', chinh phục 1 triệu USD từ Techcombank

Tối 10.1.2026, Gala chung kết cuộc thi 'A.I thực chiến' mùa đầu tiên đã chính thức tìm ra đội thắng cuộc, khép lại một chương trình quy mô toàn quốc, quy tụ gần 400 đội thi đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trên cả nước.

Khám phá thêm chủ đề

AI Âu Lạc Grand Prize Trương Gia Bình FPT Giải thưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận