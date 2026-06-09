Nhu cầu tuyển dụng trình độ CĐ, trung cấp cao gấp 2,5 lần số người tìm việc

Cung - cầu lệch pha

Dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM trong tháng 5 cho thấy tổng cộng có 19.974 người tìm việc trong khi có tới 21.895 đầu việc đang cần người lao động . Như vậy về tổng thể cung không đủ đáp ứng nhu cầu.

Các lĩnh vực ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất gồm có kinh doanh - bán hàng với 3.233 việc, kế đến là vận hành máy - sản xuất có đào tạo, tay nghề với 3.077 việc. Đứng thứ 4 là sản xuất - quản lý sản xuất - R&D - kiểm nghiệm với 1.674 việc. Tiếp theo là kế toán - kiểm toán - thuế 865 việc, nhân sự - hành chính - pháp chế - văn phòng 832 việc...

Sinh viên CĐ trong một ngày hội việc làm ẢNH: MỸ QUYÊN

Tuy nhiên, thống kê chỉ ra có sự lệch pha lớn giữa cung và cầu ở nhiều ngành nghề, khi cung quá ít còn nhu cầu lại quá nhiều. Chẳng hạn khối kinh doanh - bán hàng cần tuyển tới 3.233 việc nhưng chỉ có 934 ứng viên; sản xuất - quản lý sản xuất - R&D - kiểm nghiệm có 1.674 việc làm nhưng chỉ 1.176 ứng viên.

Khối dịch vụ - nhà hàng - du lịch - bán lẻ có tới 498 việc làm nhưng chỉ có 63 người tìm việc; giáo dục - đào tạo có 319 việc làm nhưng chỉ có 57 người tìm việc; marketing - truyền thông - quảng cáo có 581 công việc nhưng chỉ có 147 người nộp hồ sơ; bất động sản cần tới 598 người nhưng có 6 người ứng tuyển, chỉ đáp ứng 1% nhu cầu...

Ngược lại, một số lĩnh vực cung lại vượt quá cầu như vận hành máy - sản xuất có đào tạo, tay nghề cần tuyển 3.077 người nhưng có tới 3.440 ứng viên; nhân sự - hành chính - pháp chế - văn phòng trống 832 việc làm nhưng có tới 1.677 ứng viên; cơ khí - chế tạo - gia công có 646 người muốn nộp hồ sơ cho 372 công việc...

Thiếu trầm trọng nguồn tuyển dụng ở trình độ CĐ, trung cấp

Nhận định về thị trường lao động tháng 5 tại TP.HCM, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, cho biết: "Các ngành nghề từng chịu ảnh hưởng lớn về tính ổn định như bất động sản - phát triển dự án hay kinh doanh - bán hàng tăng cường tìm kiếm nhân sự. Lao động hiện nay có xu hướng ưu tiên các công việc có tính bền vững cao hơn là các công việc có thu nhập biến động theo doanh số".

Bên cạnh sự lệch pha giữa cung - cầu ở nhiều nhóm ngành, theo bà Hạnh, còn có sự lệch pha ở nhóm có trình độ cao. Theo đó, trình độ ĐH đang có nguồn cung khá dồi dào khi có 4.388 người tìm việc trong khi chỉ có 1.643 việc làm, cung cao gấp 2,67 lần nhu cầu; trình độ thạc sĩ cung gấp 4 lần nhu cầu.

Ngược lại, ở các trình độ thấp hơn lại chưa đáp ứng đủ nhu cầu khi số lượng tuyển dụng vượt xa lượng hồ sơ ứng tuyển. Chẳng hạn bậc CĐ cần tuyển 2.359 người nhưng chỉ có 1.149 ứng viên nộp hồ sơ, bậc trung cấp cần tuyển 2.560 người nhưng chỉ có 838 ứng viên.



