Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIV Công đoàn VN, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, cho biết dự thảo đã xác định 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu cùng 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN Nguyễn Anh Tuấn ẢNH: TUẤN MINH

Nghiên cứu các mô hình phù hợp tại những nơi chưa có tổ chức công đoàn

Nhiệm vụ đầu tiên được xác định là nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản và được ưu tiên hàng đầu cả về công tác chỉ đạo lẫn bố trí nguồn lực.

Theo đó, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, hướng tới mục tiêu phủ kín thỏa ước lao động tập thể tại những nơi có tổ chức công đoàn. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn, tăng cường công tác tư vấn pháp luật và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người lao động khi phát sinh tranh chấp; phát huy vai trò trong Hội đồng Tiền lương quốc gia nhằm góp phần bảo đảm thu nhập và đời sống cho người lao động.

Bên cạnh đó, các chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên sẽ được xây dựng theo hướng ổn định, lâu dài. Những giải pháp chăm lo cho lao động khu vực phi chính thức cũng sẽ được nghiên cứu và triển khai phù hợp.

Nhiệm vụ thứ hai, phát huy vai trò của công đoàn trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý KT-XH, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát. Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Song song đó, tổ chức Công đoàn sẽ đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội, tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản của Đảng, chính sách pháp luật, quy hoạch, chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến người lao động.

Việc thực hiện dân chủ tại nơi làm việc cũng sẽ được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả hơn. Đặc biệt, công đoàn sẽ nghiên cứu các mô hình phù hợp để phát huy quyền làm chủ của người lao động tại những nơi chưa thành lập tổ chức Công đoàn.

Một nội dung đáng chú ý là việc phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt", gắn với cuộc vận động "3 tiết kiệm".

Nhiệm vụ thứ ba, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật và tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo định hướng mới, hoạt động tuyên truyền sẽ được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức, lấy người lao động làm trung tâm, tăng cường tương tác hai chiều. Công đoàn sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội để nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và vận động đoàn viên.

Họp ít hơn, hành động nhiều hơn

Nhiệm vụ thứ tư, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về công đoàn.

Các đại biểu dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Liên đoàn Lao động VN sẽ tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nghiên cứu các giải pháp tập hợp người lao động ở những nơi chưa có tổ chức Công đoàn. Chuyển đổi số sẽ được đẩy mạnh trong quản lý đoàn viên và điều hành hoạt động công đoàn.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy công đoàn các cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, linh hoạt, hoạt động hiệu quả. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở, được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động toàn hệ thống.

Nhiệm vụ thứ năm, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành ở các cấp công đoàn. Theo đó, tổ chức Công đoàn sẽ đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương thức triển khai hoạt động phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được cắt giảm, quy trình làm việc được hiện đại hóa theo hướng thân thiện với người lao động và cơ sở.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay Tổng Liên đoàn Lao động VN cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh.

"Toàn hệ thống công đoàn sẽ quán triệt phương châm hành động: Họp ít hơn, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn và sự hài lòng của người lao động nhiều hơn, hướng tới mục tiêu công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới, công đoàn cơ sở phục vụ tốt nhất cho đoàn viên và người lao động", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN nhấn mạnh.

Bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN khóa XIV Chiều 4.6, Đại hội XIV Công đoàn VN đã thảo luận và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, căn cứ Kết luận 126 của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 145 ủy viên, giảm 32 người so với nhiệm kỳ XIII là 177 ủy viên. Trên cơ sở cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành khóa XIV, 100% đại biểu đã nhất trí với dự thảo đề án nhân sự với số lượng là 145 ủy viên. Tại đại hội bầu 135 ủy viên, khuyết 10 ủy viên và sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện; thống nhất với số lượng giới thiệu tại đại hội là 150 người để bầu lấy 135 ủy viên, đảm bảo danh sách bầu có số dư hơn 11%, đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ Công đoàn. Sáng nay 5.6, trước khi bế mạc đại hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ trao đổi, thảo luận với các đại biểu về chủ đề: Công đoàn VN đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2030 cũng sẽ ra mắt.